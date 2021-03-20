Від продуктів з глютеном потрібно відмовитися: лікарі назвали небезпечні ознаки

Глютен – це спеціальний білок, який міститься в пшениці, ячмені та житі. Для багатьох людей він безпечний, але бувають ситуації, коли він стає проблемою для травної системи людини.

Що таке целіакія і які ознаки говорять про непереносимість глютену, розповіли на порталі Ukr.media.

Що таке целіакія

Це порушення в організмі людини, коли травна система не може впоратися з клейковиною і не може її перетравити. Целіакія належить до аутоімунних захворювань, при яких вживання глютенових продуктів може заподіяти шкоду тонкому кишечнику.

Варто відзначити, що 13% людей на планеті можуть погано перетравлювати глютен, але при цьому у них немає цього захворювання.

Які ознаки говорять про проблеми з переварюванням глютену

Біль в животі після їжі. Якщо біль виникає після вживання спагетті, хліба або здоби й при цьому з'являється нудота або судоми, то варто запідозрити непереносимість глютену.

Здуття живота. Ця ознака може говорити про багато порушень – гормональний дисбаланс, велику кількість бобових в раціоні. Але якщо здуття настає щоразу після вживання продуктів з глютеном – то це сигнал про його непереносимість.

Суха шкіра, лущення. У людей з підвищеною чутливістю до глютену часто спостерігається сухість шкіри. Також є схильність до екзем, висипів, утворення вугрів і акне.

Втрата ваги. Постійна втрата ваги – важливий симптом целіакії. Як пояснюють лікарі, це пов'язано з тим, що кишечник пошкоджений і не засвоює повною мірою всю отриману їжу. Сильно впливають також і больові відчуття після вживання їжі – людина старається менше їсти й тому втрачає вагу.

Труднощі з концентрацією. Як показують дослідження, непереносимість глютену часто пов'язана з неврологічними захворюваннями.

Депресія. Ще одна ознака непереносимість глютену – посилення або поява симптомів депресії або підвищеної тривожності після вживання деяких продуктів. Вчені встановили зв'язок між розвитком депресії та вживанням продуктів з вмістом глютену.

Проблеми з кишечником. Діарея без особливої причини, яка з'являється раптово і також раптово зникає, проблеми з кишечником, які можуть тривати понад тиждень – все це може говорити про непереносимість глютену. Спробуйте виключити з раціону продукти з глютеном.

Проблеми з пам'яттю. Ще один неврологічний симптом непереносимості глютену – порушення пам'яті та ослаблення когнітивних функцій.

Підвищена стомлюваність. Якщо ви прокидаєтеся вранці вже з почуттям втоми, а повсякденні справи забирають дуже багато сил – перегляньте свій раціон.

Медики рекомендують при виявленні симптомів непереносимості глютену – пройти обстеження та проконсультуватися з лікарем.