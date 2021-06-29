Вчені назвали новий небезпечний штам коронавірусу: і це не Дельта
У світі почав циркулювати новий і небезпечний штам Лямбда. Він вже зафіксований в таких країнах, як Перу, Чилі, Еквадор, Аргентина і Великобританія.
Про це повідомляє Radio1.news.
Імунолог Владислав Жемчугов повідомив, що новий штам більш стійкий і пристосований і незабаром буде витісняти попередні. Він в першу чергу загрожуватиме тим людям, які ще не хворіли і не вакциновані.
"Він змінюється, підлаштовується під зовнішні умови, що змінюються. Новий штам - як нова конструкція. Він більш пристосований, стійкий, заразний, більш здатний поширюватися по світу. Тому він буде швидше заражати тих, хто ще не перехворів і не вакцинувався. Нова конструкція дає цьому коронавірусу перевагу в розмноженні. Він починає поширюватися і витісняти попередні. Думаю, що "лямбда" поступово витіснить "дельту", - розповів медик.
Лікарі відзначають, що на сьогоднішній день не встановлено, як новий штам буде впливати на тяжкість хвороби.
Симптоми нового штаму
Фахівці також перерахували симптоми мутації: висока температура, безперервний кашель, а також втрата або зміна нюху і смаку.
Нагадаємо, що індійський штам коронавірусу викликає у дітей небезпечний синдром.