Ученые назвали неожиданную привычку, которая приводит к болезням сердца и инсульту

Сидячий образ жизни провоцирует развитие болезней сердца (коллаж: РБК-Украина)

Исследователи решили выяснить, существует ли связь между сидячим образом жизни, а также регулярным просмотром телевизора и развитием сердечных болезней. Как выяснили ученые из Афинского национального университета, такой образ жизни является статистически значимым фактором при диагностике инфарктов или инсультов.

Результаты научной работы были опубликованы в журнале EurekAlert.

Как сообщается, в исследовании приняли участие более 2 тысяч человек. Добровольцы в возрасте от 40 до 99 лет проходили несколько тестов для определения состояния артерий, им измеряли скорость распространения пульсовой волны в артерии бедра.

Также участники прошли УЗИ для измерения толщины внутренней части артериальной стенки. Именно толщину стенки артерий связывают с накоплением отложений и высоким риском развития инсульта.

Эксперимент показал, что у тех людей, которые чаще смотрели телевизор, вероятность возникновения бляшек в сосудах два раза выше, чем у людей, которые редко смотрят телевизионные передачи. Множественные холестериновые бляшки обнаруживают в коронарных и сонных артериях, сосудах головного мозга при инфаркте миокарда, инсульте, и т. д.

Люди, которые вели активный образ жизни, имеют более эластичные артерии, что уменьшает риск заболеваний сердца и инсульта.

Ученые отметили, что просмотр телевизора более 21 часа в неделю увеличивает риск гипертензии на 68% и диабета на 50% по сравнению с теми, кто мало пользуется устройством.

Напомним, что ранее ученые рассказали, сколько пациентов с коронавирусом теряют обоняние.

Также ранее мы писали о специи, которая помогает похудеть и облегчить боли.