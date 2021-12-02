RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

Вчені розповіли, в який час найкраще снідати

Автор: Тетяна Самарук

Снідати найкраще з 6 до 7 ранку, адже у цей час організм отримує максимум користі. А от відтягування їжі може загрожувати поряд проблем зі здоров'ям.

Так, дослідники з Міського університету Нью-Йорка кажуть, що ранній прийом їжі допомагає уникнути деменції та раку кишечника, пише Еxpress.

У дослідженні взяли участь 34 тисячі американців. Зокрема, вчені просили досліджуваних записувати час прийому їжі. Зазначається, що піддослідні були старше 40 років, а дослідницький проєкт тривав кілька десятиліть.

У висновках йдеться, що сніданок з 6 до 7 ранку знижує шанси смерті від серцевих захворювань або раку на шість відсотків у порівнянні з тими, хто снідає о 8 ранку.

Окрім того, люди, які пізно снідають, ризикують захворіти на діабет.

"Харчовий годинник – це система всередині тіла, яка контролює вивільнення інсуліну та інших гормонів, які пов'язані з перетравленням їжі. Зокрема, якщо ви постійно будете їсти пізніше, то ваше тіло буде виробляти менше інсуліну", – сказали вчені.

До того ж снідати у ранній час корисно через те, що організм спав уночі й довгий час не отримував їжі. Все тому, що вночі організм використав багато запасів енергії для відновлення. Тому він потребує в ранньому та збалансованому харчуванні.

Також сніданок допомагає підвищити відчуття насичення та знижує щоденне споживання калорій.

Раніше ми повідомляли, що нутриціолог дала рецепт смачного і корисного сніданку.

Також ми писали, що лікар попередила, чому небезпечно їсти вівсянку вранці.

Читайте РБК-Україна в Google News
завтрак