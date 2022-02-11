Вчені назвали хліб, який допомагає зменшити жир на животі

Експерти кажуть, що навіть прості дієтичні зміни можуть мати велике значення у формуванні вашої фігури.

Згідно з дослідженням, опублікованим в журналі Plant Foods for Human Nutrition, Заміна рафінованого пшеничного хліба на цільнозерновий пшеничний хліб може позбавити вас від жиру на животі.

Як проводилося дослідження

У дослідженні, проведеному в Японії, вивчався вплив споживання цільного зерна пшениці на параметри вісцерального жиру. У ньому брали участь 50 японців.

Протягом 12 тижнів одній групі людей давали цільнозерновий пшеничний хліб, а другій - рафінований пшеничний хліб.

Зразки крові брали щошостого тижня, а також робили комп'ютерну томографію, яка використовує рентгенівські промені і дозволяє докладно побачити зображення внутрішньої частини тіла.

Жир на животі (фото: pixabay.com)

Що з'ясували вчені

У групи людей, яка вживала цільнозерновий пшеничний хліб, спостерігалося зниження кількості вісцерального жиру. У той час як у тих, хто їв рафінований пшеничний хліб не відбулося істотних змін.

Таким чином дослідники прийшли до висновку, що дієта з цільнозернового пшеничного хліба призвела до значного і безпечного зниження вісцерального жиру з індексом маси тіла ≥ 23 кг/м2.

За словами вчених, дієта з цільнозернового пшеничного хліба може сприяти запобіганню ожиріння через вісцеральний жир.

Хліб з цільнозернової пшениці сприяє зменшенню жиру на животі (фото: pixabay.com)

Чим пояснюється цей ефект

Дослідники не встановили, чому хліб з цільнозернової пшениці сприяє зменшенню жиру на животі, але він є джерелом розчинної клітковини.

Варто зазначити, що клітковина, особливо розчинна клітковина, сприяє зниженню ваги.

"Тримайтеся подалі від оброблених цукрів і складних вуглеводів. Замість цього спробуйте включити в свій раціон велику кількість розчинних харчових волокон, таких як насіння льону, авокадо, ожина і брюссельська капуста", - заявили вчені.

За їхніми словами, це пов'язано з тим, що розчинна клітковина поглинає воду і утворює гель, який допомагає уповільнити проходження їжі через травну систему.

Це допомагає вам довше відчувати себе ситим, тому в кінцевому підсумку ви їсте менше, і не перекушуєте.