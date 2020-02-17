Вчені назвали головну причину, яка веде до хвороб серця у жінок

Хвороби серця викликають багато факторів, такі як неправильний спосіб життя, зловживання алкоголем і сигаретами, постійні стреси, неправильне харчування. Проте вчені назвали фактор, який впливає на організм людей сильніше всього.

Американські вчені з'ясували, що до розвитку проблем з серцево-судинною системою в першу чергу веде неякісний сон. Постійне недосипання або погана якість сну ведуть до переїдання та ожиріння, а саме це негативно позначається на роботі серця.

В ході дослідження, результати якого були опубліковані в журналі EurekAlert, були вивчені якість сну, час засинання, безсоння. У жінок у віці від 20 до 76 років також з'ясовували, які вони вживали продукти регулярно протягом року.

З'ясувалося, що серед тих жінок, які важче і довше засипали, найбільше тих, хто їв перед сном жирну та калорійну їжу. Це призводило до появи зайвої ваги та ожиріння, а як наслідок – до проблем з серцем і судинами.

"Жінки особливо схильні до порушень сну протягом усього життя, тому що вони беруть на себе обов'язки по догляду за дітьми та сім'єю", - пояснив доктор медичних наук Брук Аггарвал.