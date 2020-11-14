ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Новини шоу-бізнесу
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Афіша
Їжа
Промокоди
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті
Travel
Travel
Travel
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Точки зору

Вчені назвали головну небезпеку нового штаму коронавіруса, що вирує в Європі

Субота 14 листопада 2020 14:55
Вчені назвали головну небезпеку нового штаму коронавіруса, що вирує в Європі
Новий штам коронавіруса швидше мутує (колаж: РБК-Україна)
Автор: Анна Кисельова

Вчені заявили, що вакцина від нового штаму коронавірусу може бути недостатньо ефективною

Новий штам коронавіруса, який активно поширюється в Європі, може ухилитися від імунної відповіді. Після зараження вірус мутує настільки швидко, що організм не встигає виробити до нього специфічну імунну реакцію. Як наслідок, імовірність появи імунітету до цього штаму невисока. Однак, це не остання погана новина. Лікарі заявили, що до нового штаму коронавіруса знайти вакцину буде ще складніше. Про це розповідається в науковому журналі BioRXiv.

Широко поширений варіант нового коронавіруса має потенціал ухилитися від імунної відповіді. Дослідники виявили тисячі вірусних мутацій в геномах зразків SARS-CoV-2, взятих в інфікованих людей. Девід Робертсон з Університету Глазго, Великобританія, Дьйорді Снелл з Vir Biotechnology в Сан-Франциско, Каліфорнія, і їх колеги досліджували мутацію під назвою N439K у білку, який вірус використовує для вторгнення в клітини.

Мутація впливає на рецепторний домен білка, який вірус використовує для розпізнавання клітин-господарів і який є ключовою мішенню антитіл проти вірусу. Мутація виникала незалежно і була ідентифікована в 12 країнах.

В лабораторних експериментах дослідники виявили, що мутація може перешкоджати активності потужних нейтралізуючих антитіл, що блокують вірус. Серед нейтралізуючих антитіл, яким перешкоджала мутація, були антитіла в крові людей, які вилікувалися від COVID-19, а також деякі ліки.

На думку лікарів, активність мутації коронавіруса може поставити під сумнів можливість розробки достатньо ефективної вакцини проти коронавіруса.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що у МОЗ назвали симптоми легкої форми коронавіруса.

А також ми розповідали про те, що лікар пояснила, чому деякі українці хворіють на COVID-19 без симптомів.

Читайте РБК-Україна в Google News

Новини України Життя Коронавірус

Lite
On Top
Продовжуючи переглядати RBC.UA Ви підтверджуєте, що ознайомилися з Політикою конфіденційності Правилами користування сайтом і згодні з використанням файлів cookie. Ознайомитися
Погоджуюся