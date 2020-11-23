Вчені знайшли тіла загиблих під час виверження Везувію: застигла історія

Знайдені ще двоє загиблих під час виверження Везувію (ілюстративне фото: canva.com)

Дослідники показали знахідки на фото

Останки двох жертв виверження вулкана Везувій, яке відбулося майже 2000 років тому, були розкопані на великій віллі на околиці Помпеї. Про це повідомили в суботу офіційні представники Археологічного центру, передає Science Alert.

"Були знайдені два скелети людей, що опинилися в центрі виверження", - йдеться в заяві археологів.

Дослідники вважають, що це тіла молодого раба і більш багатого літнього чоловіка, близько 40 років, який імовірно є його власником, грунтуючись на залишках одягу та їх зовнішності.

Зруйноване місто Помпеї було занурене в попіл після виверження вулкана Везувію в 79 році нашої ери. Зараз це друга за відвідуваністю туристична пам'ятка Італії після римського Колізею, який минулого року відвідали майже 4 мільйони осіб.

Тіла загиблих під час виверження Везувію (фото: Luigi Spina/Pompeii Archaeological Park)

Величезна ділянка, яка простягається на 44 гектари, - це те, що залишилося від одного з найбагатших міст Римської імперії. Шари попелу поховали багато будівель і предметів в майже первозданному стані, включаючи трупи жертв, які згорнулися калачиком.

Після того як були виявлені останні людські останки, кістки були проаналізовані, а потім залиті гіпс-методом, винайденим Джузеппе Фіорелло в 1867 році.

Ці два скелети були знайдені під час триваючих розкопок в Чівіта Джуліана, приблизно в 700 метрах на північний захід від Помпеї, на віллі з видом на Неаполітанську затоку, де раніше була знайдена стайня та останки трьох запряжених коней. Обидва тіла були знайдені в бічній кімнаті "криптопортикуса", коридорі під віллою, де вони могли шукати притулку.

Нагадаємо, археологи розкопали багатющий мусульманський некрополь на території Іспанії.

Раніше археологи виявили на дні Чорного моря затоплене місто. Перші ознаки будівель були виявлені ще в 1970-ті роки, але масштабні археологічні роботи розпочалися лише зараз.