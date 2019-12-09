Вчені знайшли причину раку: все починається із запалення ясен

Ракові пухлини, діабет, а також вікове слабоумство (деменцію) можуть викликати бактерії Porphyromonas gingivalis. Ці мікроорганізми розвиваються в ротовій порожнині, викликаючи хвороби ясен. До такого висновку дійшли американські вчені з компанії Cortexyme, пише Daily Mail.

Porphyromonas gingivalis "заводяться" в роті і можуть викликати запалення в інших, життєво важливих органах. Під час дослідження підступну бактерію виявили в мозку пацієнтів, які страждають від Альцгеймера.

Мікроорганізми також знайшли в суглобах, уражених артритом, у діабетиків в підшлунковій залозі, печінці, а також в різних ракових пухлинах - в першу чергу в голові, шиї і травних органах.

Крім того, стало відомо, що Porphyromonas gingivalis проникають у кровоносну систему людини і використовують клітини крові для переміщення по організму.

Також в процесі досліджень виявили, що у новонароджених цих бактерій немає. Вони починають розмножуватися в ротовій порожнині людини орієнтовно в підлітковому віці.

Вчені стверджують, що з допомогою відомих науці антибіотиків Porphyromonas gingivalis "вбити" неможливо. Дослідники займаються розробкою вакцини, яку вже успішно протестували на лабораторних мишах.