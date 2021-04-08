Вчені знайшли пояснення загадковій "веселці" на Марсі

Як виявилося, знімок "веселки", зроблений марсоходом Perseverance (в перекладі - Завзятість), це всього лише оптичне явище, загадкова дуга - лінзовий блик.

"Багато хто запитує: це-веселка на Марсі? Немає. Веселка тут неможлива. Веселка створюється світлом, відбитим від круглих крапель води, але тут недостатньо води для конденсації, а також занадто холодно для рідкої води в атмосфері. Ця дуга - лінзовий блік", - йдеться в повідомленні.

Цікавий кадр був зроблений за допомогою лівої задньої камери, тому такий оптичний ефект недивний.

Фото: Той самий відблиск, який прийняли за веселку на Марсі (twitter.com/NASAPersevere)

В мікроблозі Perseverance від особи марсохода також зазначили, що на задніх камерах Hazcam немає "сонцезахисних козирків", на відміну від передніх, тому вони можуть давати такий відблиск через промені Сонця.

"Сонцезахисні козирки не вважали необхідними за необхідні на задніх камерах Hazcam, тому ви можете бачити артефакти розсіяного світла на зображенні", - йдеться в повідомленні.

Зазначимо, що практично вся вода на Марсі сьогодні існує у формі льоду, невеликі кількості також є у вигляді пари в атмосфері. Єдине місце, де лід можна побачити на поверхні Марса - це крижана шапка на Північному полюсі.