Ученые нашли необычное последствие COVID-19 у переболевших пациентов

Коронавирус имеет тяжелое последствие (коллаж РБК-Украина0

Коронавирус приводит переболевшего человека к длительной усталости

Одним из главных последствий коронавируса после выздоровления человека является усталость. Более половины выздоровевших людей говорили об этом признаке.

Об этом сообщается в исследовании журнала MedRxiv.

В ирландской больнице изучили истории 128 выздоровевших от COVID-19 пациентов. У всех у них были разные степени тяжести течения болезни. В итоге выяснилось, что 52 % участников чувствовали усталость на протяжении десяти недель после выздоровления.

Итог не зависел от самочувствия во время болезни. Ученые отметили, что не имело никакого значения, был ли человек в больнице или нет.

Больше всего усталость чувствовали женщины, их 67% из всех наблюдавшихся.

Люди, которые ранее страдали от депрессии, также очень быстро уставали после выздоровления. По словам авторов исследования, для оценки влияния COVID-19 на пациентов в долгосрочной перспективе необходимо провести дополнительную работу.

Кстати, очень сильную усталость после болезни вызывает также пневмония и железистая лихорадка. Упадок сил и слабость не проходят даже после длительного отдыха.

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