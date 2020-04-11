Вчені знайшли ефективну заміну маскам: захищає від будь-яких вірусів

Коронавірус (ілюстративне фото: pixabay.com)

Коронавірус зможе перемогти новий винахід учених

Коронавирус – це вірусний агент, який легко проникає в дихальні шляхи, навіть при носінні маски. Багато вчених неодноразово доводили, що і саморобні, і медичні маски володіють низькою ефективністю в захисті проти коронавіруса. Тому дослідники запропонували захищатися від коронавіруса спеціальним шарфом. Його можна комфортно носити годинами, а також прати та спокійно чіпати руками.

Вчені Манчестерського інституту технологій створили унікальний шарф, здатний замінити медичні маски. Про це пише The Guardian.

Характеризуючи свій винахід, вчені стверджують, що новий шарф — краще медичної маски. По-перше, тканина щільніше прилягає до носа і рота, оскільки обв'язується повністю навколо обличчя і голови. По-друге, хірургічні маски можна носити довше двох годин, вони викликають сильний дискомфорт, і люди часто торкаються до них руками, що підвищує ризик інфікування.

"Шарф підходить для багатогодинного носіння і неприємних відчуттів не народжує", — кажуть творці шарфа.

Проте найголовніша відмінність новинки — спеціальна хімічна оболонка тканини, з якої виготовили шарф.

"До неї приклеюється вірус, що атакує людину повітряно-крапельним шляхом. Він не може пройти крізь оболонку з цими речовинами та втрачає активність. У тканинах містяться білкові компоненти, схожі на ті, що знаходяться у верхніх дихальних шляхах людини, які проходять через рот, ніс, синусові пазухи, а також дихальне горло. Ці компоненти допомагають утримувати та знешкоджувати патогени", — пояснюють учені.

Біолог і один з творців шарфа доктор Алан Грін вважає, що, опинившись у шарфі, вірус зіткнеться з тими ж реакціями, що і в організмі.

"Відмінність в тому, що в тканинах шарфа клітин немає, і заражати йому нічого. Він швидко втратить активність і помре", — говорить Грін.

Нагадаємо, що раніше медсестрам не вистачило спецодягу і вони заразилися коронавірусом.