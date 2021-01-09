ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Новини шоу-бізнесу
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті
Travel
Travel
Travel
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Точки зору

Нікотин захищає: вчені розвіяли головні міфи про паління і коронавірус

Субота 09 січня 2021 22:23
Нікотин захищає: вчені розвіяли головні міфи про паління і коронавірус
Паління підвищує ризик госпіталізації з коронавірусом в два рази (колаж: РБК-Україна)
Автор: Анна Кисельова

Дослідники з самого початку пандемії COVID-19 повідомляли про те, що наслідки паління, що відбилися на легенях, можуть призвести до більш різкого і широкого ураження органів на тлі пневмонії. При цьому деякі вчені висловлювали думку, що паління може бути навіть захисним фактором. Вони припускали, що нікотин, присутній в тютюні, може захистити від зараження.

За результатами дослідження, опублікованого Королівським коледжем в Лондоні, тютюн є додатковим фактором ризику під час перенесення коронавірусної інфекції. Про це пише журнал Thorax.

Таким чином, дослідники проаналізували дані, отримані за допомогою програми Zoe COVID Symptom Study, спеціально розробленої для медичних досліджень. У період з березня по квітень 2020 року була зібрана інформація про вік, стать, вагу, зріст, загальний стан здоров'я та паління (11% вибірки заявили, що палять) понад 2,4 мільйона осіб.

Потім був введений наступний протокол: учасники повинні були кожен день говорити, чи відчувають вони себе в нормальному фізичному стані або ні. І якщо ні, то вони повинні були відповісти на кілька запитань, 14 з яких торкалися симптомів COVID-19. Третині учасників довелося пройти опитування. Після аналізу результатів учені дійшли висновку, що курці на 14% частіше мали класичні симптоми COVID-19: лихоманка, постійний кашель і утруднене дихання.

Дослідження також показало, що курці більш схильні до більш тяжких форм хвороби, у порівнянні з некурящими. І нарешті, останній показник був пов'язаний з госпіталізацією: у курців було у два рази більше шансів бути госпіталізованими в разі зараження коронавірусом, ніж у некурящих.

Нагадаємо, що раніше у МОЗ розповіли, де купити сигарети під час локдауна.

До цього ми писали, що вчені назвали симптоми затяжного COVID-19.

Читайте РБК-Україна в Google News

Новини України Життя врачикурениеКоронавірус

Lite
On Top
Продовжуючи переглядати RBC.UA Ви підтверджуєте, що ознайомилися з Політикою конфіденційності Правилами користування сайтом і згодні з використанням файлів cookie. Ознайомитися
Погоджуюся