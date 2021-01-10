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У Канаді зафіксували перший випадок "африканського" коронавірусу

Канада, Неділя 10 січня 2021 07:35
У Канаді зафіксували перший випадок "африканського" коронавірусу
Фото: температурний скрінінг (flickr.danielfoster)
Автор: Даша Харченко

У Канаді виявили перший випадок зараження новим штамом коронавірусу, який вперше виявили в Південно-Африканській Республіці. Заражена особа нещодавно повернулась з подорожі.

Про це повідомив головний санітарний лікар провінції Альберта Діна Хіншоу в Twitter.

Про стан особи не повідомляється, лише, що вона знаходиться на карантині.

"В Альберті виявили перший випадок захворювання південноафриканським варіантом Covid-19. Випадок пов'язаний з недавним поверненням з подорожі. Людина знаходиться на карантині, і зараз немає доказів того, що вірус поширився на інших", - йдеться в повідомленні.

Хіншоу зазначила, що нові випадки зараження продовжує викликати занепокоєння.

Наприкінці грудня новий штам коронавірусу, який почав активно поширюватися у Великобританії, дістався до Канади. Приблизно тоді ж до Канади надійшла перша невелика партія вакцин від коронавірусу виробництва американської компанії Moderna. Загалом в грудні мало надійти 168 тисяч доз.

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