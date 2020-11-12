Вчені довели, що вітамін С допомагає перемогти коронавірус: але є нюанс

Вчені заявили про ефективність вітаміну С проти коронавіруса. Однак дозування повинна бути досить високою, а користь підтверджена не для всіх віків. Проблеми з транспортуванням вітаміну в організмі може зробити такий варіант лікування неефективним. Подробиці дослідження розповідаються в науковому журналі Science Tech Daily.

Вік, раса, стать, а також генетика впливають на транспортування вітаміну С. Дослідники рекомендують враховувати ці фактори при розробці і проведенні клінічних випробувань, а також при аналізі результатів випробувань COVID-19 та інших станів, говорить доктор Садананд Фульзеле, автор статті.

Вчені вирішили дослідити можливості вітаміну С, що славиться доведеними властивостями зміцнювати імунну систему, в лікуванні коронавіруса. Саме те, що вітамін С не може потрапити в клітини з-за проблем з транспортерами, робить таке лікування потенційно неефективним для певних груп людей.

У разі, якщо давати велику дозу вітаміну З тим, у кого спостерігаються проблеми з транспортерами, можна спровокувати більш похмуру ситуацію: вітамін стане виробляти окислювачі, які пошкоджують активні форми кисню, замість того, щоб допомогти усунути їх, говорить Исалес, співавтор дослідження.

Вчені підозрюють, що низька експресія переносника є фактором змішаних результатів від використання вітаміну С в різних інших умовах. Раніше його використання при інших віруси, таких як потенційно смертельний сепсис, показало свою користь у зменшенні органної недостатності та покращення функції легень при гострому респіраторному дистрес-синдромі, який також є основною причиною хвороби та смерті з COVID-19.

Багато з тих, хто найбільш схильний до ризику COVID-19, включаючи людей старшого віку, чорношкірих, чоловіків і людей з хронічними захворюваннями, такими як остеоартрит, гіпертонія і діабет, як правило, мають більш низькі показники вітаміну С. Вчені вважають, що це є ще однією причиною для впровадження терапії вітаміном С.

Дослідники також відзначають, що у пацієнтів може розвинутися дефіцит вітаміну С під час перебігу COVID-19, так як під час активної роботи імунітету вітамін С споживається більш швидкими темпами. Недостатній рівень може збільшити збиток, що наноситься надмірно старанним імунною відповіддю.

Исалес і Фульцеле сумніваються, що прийом великої кількості вітаміну С є гарною профілактичної стратегією проти COVID-19, за винятком тих людей, у яких вже визначений дефіцит.

Нагадаємо, що раніше ми розповіли, дефіцит якого вітаміну робить людей схильними до зараження коронавірусом ще більше.

До цього лікар-імунолог розповіла, скільки хворих в Україні буде до Нового року. На даний момент такі цифри навряд чи можливі, але через місяць є велика ймовірність їх спостерігати.