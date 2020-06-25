Учасниця "Від пацанки до панянки" впала в кому через пиятику

Фіналістка четвертого сезону реаліті "Від пацанки до панянки" Вікторія "Боксерша" Альохіна розповіла про свої колишні витівки.

Виявляється, 18-річна "пацанка" з Краматорська проміняла футбольну кар'єру на галасливі вечірки. Через постійні п'янки Вікторія втратила форму і більше не показувала минулих результатів. Тому довелося попрощатися зі спортом.

"Я приповзала в гуртожиток. Не приходила, а саме приповзала. Могла в нічний клуб з ноги заходити. Там був охоронець Юрчик. Після кількох наших гучних вечірок він, бідний, полисів. У нас склянки літали, ми могли танцювати там, де не можна", - зізналася Вікторія.

Можливо, учасниця "Від пацанки до панянки" і продовжувала б таке життя, якби не один сумний випадок.

"Я була на межі життя і смерті. Я брала антибіотики, але це мене не зупинило. В той день ми дуже сильно напилися. Я змішала все, що могла, - пиво, коньяк, самогон... Не пам'ятаю, як відключилася. Мене забрали в лікарню, я впала в кому. Довелося викликати маму з іншого міста", - розповіла "Новому каналу" під час "Пацанського краш-тесту" Альохіна.

Після тієї ситуації дівчина зрозуміла, що потрібно змінюватися, і заповнила заявку на участь у "Від пацанки до панянки". Хоча, зізнається, до кінця не вірила в реальність змін на телепроекті. Однак Віку взяли, вона навіть стала фіналісткою четвертого сезону. І зараз, після проекту, її життя мало нагадує колишнє - "пацанка" переїхала до Києва, помирилася з мамою і більше не вживає алкоголь.

Вікторія Альохіна (фото: прес-служба "Нового каналу")

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