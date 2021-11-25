Учасниця дуету ANNA MARIA стала мамою: "нас стає більше"

Учасниця дуету ANNA MARIA стала мамою вдруге. Марія Опанасюк народила своєму чоловікові дочку. Малятко стало другою дитиною в сім'ї.
Новину про це і фотографії Марія Опанасюк розмістила на сторінці в Instagram.
"Нас стає більше. Днями у нас народилася дочка! Ще раз переконуюся, що народження дитини – це найбільше диво", - написала співачка в соціальних мережах.
Вона розмістила фотографії з сімейної фотосесії, де зображена зі своїм чоловіком, українським звукорежисером Вадимом Вязвоським і сином Левом.
Пара одружилася у 2016 році та чотири роки тому Марія Опанасюк стала мамою в перший раз. Вона народила чоловікові сина Лева.
Фото: Марія Опанасюк (instagram.com/annamariaduet)
Свою вагітність вона приховувала і круглий живіт ховала під об'ємними сценічними костюмами, які їй шили на замовлення дизайнери. А через місяць після народження сина повернулася на сцену.
Про це вона розповіла в одному з інтерв'ю і зізналася, що про народження дитини в їхній родині не знали навіть найближчі друзі.
Учасниця дуету ANNA MARIA Марія Опанасюк - українська співачка, яка виступає на сцені разом з рідною сестрою.
Дівчата взяли участь у Нацвідборі на Євробачення у 2019 році та потрапили в грандіозний скандал.
Фото: Марія Опанасюк (instagram.com/annamariaduet)
В одному з інтерв'ю вони не змогли відповісти на питання: "Чий Крим?" і потрапили під хвилю жорстокого хейту. Пізніше з'ясувалося, що батьки сестер живуть в окупованому Криму і займають відповідальні пости.
На Євробачення ANNA MARIA не поїхали, але пізніше зібралися представляти Україну на конкурсі "Нова хвиля" в Сочі.
Нагадаємо, раніше ми писали про те, що фіналістки Нацвідбору на Євробачення оскандалилися через Крим.
А також розповідали про те, що українська співачка понад три роки приховувала, що у неї є дитина.