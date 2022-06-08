Учасникам резонансної бійки в Одесі вручили повістки в армію

В Одесі учасники бійки біля нічного клубу в Аркадії під час комендантської години, що сталася ввечері в суботу і викликала суспільний резонанс, були знайдені поліцією. Зараз молоді люди виявили бажання піти в армію та застосовувати свої сили вже в обороні країни від російських окупантів.

Про це 8 червня розповів спікер Одеської обласної військової адміністрації Сергій Братчук у своєму Telegram .

Він уточнив, що з молодими людьми повели профілактичну бесіду, після якої ті "виявили бажання отримати, згідно з чинним законодавством, повістки до відповідного територіального центру комплектування та соціальної підтримки".

Тепер любителі побитися пройдуть медичний огляд і співбесіди, після чого їх направлять в певну військову частину, щоб чоловіки взяли участь у захисті й обороні України у воєнний час.

Йдеться про двох одеситів, які в ніч проти 5 червня влаштували серйозну бійку в лівому крилі Аркадії навпроти барів. Свідки інциденту намагалися розняти молодих людей, а те, що відбувається, потрапило на камери.

В Аркадії жителі Одеси з'ясовують, хто більше хоче захищати країну. pic.twitter.com/sEkQW3rhN1 - Сергій з Києва. (@SergUA63) June 4, 2022

Тоді на бійку відреагував голова ОВО Максим Марченко, зажадавши знайти забіяк, а також вжити заходів щодо закладів, які працювали під час комендантської години.

"У той час, як ворог наносить по нас ракетні удари, коли наші захисники гинуть на полі бою, отримують поранення, не пускаючи орду в нашу область, деякі особи влаштовують бійки біля нічних клубів, порушуючи правила комендантської години та правила роботи, які встановлені для цих закладів", - обурювався чиновник.