Участник "народного суда" в Гааге рассказал свою историю о войне музею "Голоса мирных"

Российская авиабомба убила его семью: жену, дочь с внуками-близнецами и сына-подростка. Владимир выступил на народном суде в Гааге, на котором символически судили Владимира Путина: дал показания, которые будут использованы в международных судебных процессах против врага.

"Фонд Рината Ахметова для музея "Голоса Мирных" снимал полномасштабный сюжет о моей трагедии. Это не только моя трагедия, это трагедия для всей Украины. После его выхода очень много было обращений. Насколько я понимаю, люди, организовавшие суд, обратились в фонд и он предложил и мою историю. Это одна из поразивших их историй. Они предложили мне, чтобы я приехал в Гаагу", - делится Владимир.

Чтобы сохранить память ради лучшего будущего, расскажите свою историю на портале музея https://civilvoicesmuseum.org/ или бесплатной горячей линии (800) 509 001.