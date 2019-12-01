Вбивство дитини в центрі Києва: хлопчик виявився хрещеником Ірини Білик (фото)

Загибла дитина в Києві при обстрілі авто виявилася хрещеником Ірини Білик (Фото: facebook.com/UA.KyivPolice/)Фото: колаж РБК-Україна

Депутат Київоблради, чий син загинув під час обстрілу авто, розповів про трагедію

Загиблий в результаті обстрілу автомобіля Range Rover в центрі Києва хлопчик 1 грудня виявився хрещеником народної артистки України Ірини Білик. Про це співачка повідомила в своєму Facebook сьогодні ввечері.

Трирічний хлопчик перебував в автомобілі, який на перехресті вулиць Льва Толстого та Тарасівській обстріляли невідомі. Дитина отримала дуже важкі рани і померла в кареті "швидкої допомоги".

Білик написала в мережі, що не може сидіти та робити вигляд, ніби нічого не сталося.

Також артистка опублікувала фото хлопчика.

У Києві вбили хлопчика при обстрілі Range Rover - дитина виявилася хрещеником Ірини Білик (Фото: facebook.com/ira.bi.35)

"Вбито маленьку дитинку, чудового малюка... хресною якого я є", - розповіла вона.

Сьогоднішня трагедія викликала великий резонанс у суспільстві. Поліція оголосила план перехоплення і розшукує зловмисників, які попередньо втекли на автомобілі Lexus. Було розпочато кримінальне провадження за ст 115 КК (умисне вбивство).

У Києві обстріляли Range Rover і вбили 3-річного хлопчика (Фото: kiev.informator.ua)

"Навіщо все в цьому світі, якщо так просто вбивають людей, діток... в центрі улюбленого міста.... Мій маленький Янгол, Сашко, прости цим дорослим нелюдам їх жорстокість... сили всій сім'ї в цей страшний час", - написала Ірина Білик.

В результаті обстрілу авто був поранений водій - батько дитини. З'явилася інформація, що це депутат Київської облради від партії "Блок Петра Порошенко" В'ячеслав Соболєв. Сьогоднішню атаку назвали замахом на його життя.

Обстріл Range Rover у Києві назвали замахом на депутата (Фото: соцмережи)

Як розповів Соболєв поліцейським, він із сім'єю від'їхав від ресторану "Маріо" і зупинився на світлофорі. У цей момент пролунав постріл і відразу закричала його дружина. На задньому сидінні знаходився їхній син Олександр, передає "Інформатор".

Депутат з хлопчиком на руках вибіг з авто і кликав по допомогу. Дитина отримала вогнепальне поранення в голову і померла у "швидкій" дорогою до лікарні.

На місці трагедії відразу ж після пострілу з'явився букет квітів.

У Києві вбили хлопчика при обстрілі Range Rover (Фото: kiev.informator.ua)