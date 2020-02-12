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Вбивство Шеремета: з'явилися нові докази по фігуранту справи

STYLERЖиття    12.02.2020 - 15:12
Вбивство Шеремета: з'явилися нові докази по фігуранту справи
У вбивстві Павла Шеремета з'являються нові подробиці (фото: колаж РБК-Україна)

У вбивстві Павла Шеремета з'являються нові подробиці

Справа про вбивство Павла Шеремета продовжує обростати новими подробицями. У поліції заявили, що підозрювана у вбивстві журналіста Яна Дугарь і жінка-розвідниця на камерах відеоспостереження - це одна і та ж людина.

Сьогодні, 12 лютого, поліція вперше оприлюднила результати комплексної судової психологічної та портретної експертизи, яку провів Київський науково-дослідний інститут судових експертиз Міністерства юстиції України.

Вбивство Шеремета: з'явилися нові докази по фігуранту справи

Справа про вбивство Павла Шеремета (фото: npu.gov.ua)

Правоохоронці зазначили, що Дугарь та її захист під час судових засідань надавали недійсну інформацію. Йдеться про записи з камер, місцях перебування Дугарь, а також періодах залишення місця проходження служби.

Вбивство Шеремета: з'явилися нові докази по фігуранту справи

Справа про вбивство Павла Шеремета (фото: npu.gov.ua)

Експертиза показала збіг багатьох ознак, включаючи форми та нахилу лоба, форми перенісся, верхньої губи, підборіддя, довжини носа. Щоб перевірити цю інформацію, поліція хотіла провести ряд слідчих дій, але Дугарь відмовилася давати свідчення.

Вбивство Шеремета: з'явилися нові докази по фігуранту справиВбивство Шеремета: з'явилися нові докази по фігуранту справи

Справа про вбивство Павла Шеремета (фото: npu.gov.ua)

Захист Дугарь також заявляв про те, що вона не причетна до вбивства Шеремета, посилаючись на дані дослідження поліграфа. Але правоохоронці заявили, що їх не цікавлять результати невідомого поліграфа.

Вбивство Шеремета: з'явилися нові докази по фігуранту справиВбивство Шеремета: з'явилися нові докази по фігуранту справиВбивство Шеремета: з'явилися нові докази по фігуранту справи

Справа про вбивство Павла Шеремета (фото: npu.gov.ua)

Поліція підкреслила, що Дугарь підозрюють в тому, що в підготовці до вбивства Шермемета, вона займалася розвідкою. Вона стежила за тим, щоб не було камер відеоспостереження на маршруті руху тих, хто підкладав бомби під авто журналіста.

Вбивство Шеремета (відео: YouTube)

Також правоохоронці заявили, що Дугарь відмовлялася співпрацювати з офіційним слідством, і взагалі затягувала процес розслідування. При цьому дуже дивно, що вона проводила сумнівні дослідження, які ініціював її захист. Тим більше, що результати цих досліджень не є доказами у цій справі.

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