ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Вбивство Шеремета: опубліковані імена та фото всіх підозрюваних

STYLERПерсони    12.12.2019 - 19:09
Вбивство Шеремета: опубліковані імена та фото всіх підозрюваних
Павло Шеремет (фото: facebook.com/pavel.sheremet.9)

Вбивство Павла Шеремета організували і скоїли п'ятеро волонтерів та учасників АТО

Вбивство Павла Шеремета через три роки розкрито. Про це на брифінгу МВС заявив Арсен Аваков. Правоохоронці розповіли, що зібрали достатньо доказів про причетність п'яти волонтерів та учасників АТО до організації злочину.

Напередодні загибелі Шеремета 20 липня 2016 року чоловіка і жінку зафіксували кілька камер спостереження. На відео також потрапив момент, як жінка дістає з пакета якийсь предмет і підкладає його під машину.

Про те, що Андрій Антоненко саме той чоловік, який потрапив на камери, говорить те, що він помітно кульгав, а Антоненко незадовго до цього зробили операцію на нозі. Крім того, на одязі підозрюваного є специфічний принт, який носить Антоненко.

Андрій Антоненко - колишній учасник АТО, волонтер і лідер рок-групи Riffmaster.

Вбивство Шеремета: опубліковані імена та фото всіх підозрюваних

Андрій Антоненко (фото: facebook.com)

За версією слідства, дитячий хірург "Охматдиту" і військовий волонтер Юлія Кузьменко - це та жінка, яка підклала вибухівку під авто журналіста.

Вона відома своїми радикальними поглядами. У слідства є записи телефонних розмов, де Кузьменко каже, що Київ потрібно обстрілювати, "Київ їй не шкода". За останні роки Кузьменко купила будинок і автомобілі.

Вбивство Шеремета: опубліковані імена та фото всіх підозрюваних

Юлія Кузьменко (фото: facebook.com)

Затримані раніше учасники АТО Інна Грищенко і її чоловік Владислав Грищенко, яких обґрунтовано підозрюють у замаху на бізнесмена у Косові Івано-Франківської області в 2018 році, причетні до виготовлення вибухівки. Грищенко - спеціаліст по вибухівці, який стверджував, що "може в будь-яких умовах зібрати вибуховий пристрій за 15 хвилин".

Інна Грищенко за час служби в АТО стала власницею двох квартир і автомобіля.

Вбивство Шеремета: опубліковані імена та фото всіх підозрюваних

Інна та Владислав Грищенко (колаж: РБК-Україна)

П'ятої підозрюваною стала Яна Дугарь, яка за п'ять і за два дні до вбивства Шеремета проводила розвідку на місцевості. Її зафіксували камери, коли вона вела фотозйомку. Яна Дугарь також ветеран АТО.

Вбивство Шеремета: опубліковані імена та фото всіх підозрюваних

Яна Дугарь (фото: facebook.com)

Крім того, правоохоронці встановили, що в день вбивства Шеремета майже добу телефони всіх підозрюваних або були відключені або на них не було ніякої активності в день вбивства.

Також стало відомо, що Кузьменко нещодавно обговорювала варіант ще одної "сакральної жертви" - Марусі Звіробій. Обговорювалися варіанти замаху на волонтера або викрадення її дітей.

Вбивство Шеремета: опубліковані імена та фото всіх підозрюваних

Підозрювані у вбивстві Павла Шеремета (скрін з брифінгу МВС)

Нагадаємо, російського, білоруського і українського журналіста Павла Шеремета вбили 20 липня 2016 року на перехресті вулиць Івана Франка та Богдана Хмельницького.

За версією правоохоронних органів, мотивами замовника могла стати дестабілізація соціально-політичної ситуації шляхом вбивства відомої людини.

Володимир Зеленський і генпрокурор Руслан Рябошапка також були присутні на брифінгу. Рябошапка сказав, що встановлені виконавці і організатори гучного злочину.

А президент заявив, що "країна має почути, хто був організатором. Я сподіваюся, що країна почує відповідь".

Вбивство Шеремета: у поліції розповіли, як вийшли на підозрюваних Поліція затримала підозрюваних у вбивстві Шеремета
Новини України Павло Шеремет
Lite
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся