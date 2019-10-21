Вбивство зниклої жінки під Києвом: нові подробиці трагедії

Вбивство жінки під Києвом (фото: колаж РБК-Україна)

Під Києвом колишній чоловік разом з другом розправився з жінкою

У Бориспільському районі Київської області правоохоронці знайшли вбиту жінку, яку шукали родичі. Підозрюваних у вбивстві жінки заарештували без права на заставу. Про це повідомляє "Київ Оперативний" на своїй сторінці в Facebook.

За клопотанням Київської місцевої прокуратури №4 двом чоловікам, які підозрюються у викраденні та вбивстві 44-річної Олени Лісової, обрана безальтернативний запобіжний захід у вигляді утримання під вартою.

Підозрювані (фото: facebook.com/KyivOperativ)

Таке рішення Дніпровський районний суд. Києва ухвалив 21 жовтня 2019 року. На даний час досудове слідство триває.

Нагадаємо, що потерпілу почали шукати 15 жовтня, а її тіло знайшли через три дні. Останній раз жінку бачили вранці, коли вона виїжджала з паркінгу на вулиці Ентузіастів, 35/2, щоб завезти дитину в дитячий сад, а потім поїхати на роботу.

Олена Лісова (фото: facebook.com/KyivOperativ)

Одним із затриманих виявився колишній чоловік Олени. 43-річний чоловік залучив до злочину свого 55-річного друга, щоб заволодіти грошима і майном своєї колишньої дружини.

15 жовтня чоловік зателефонував Олені і запропонував зустрінеться в мікрорайоні Бортничі. Їх зустріч відбулася близько 15:30. Чоловіки напали на жінку, наділи на нього наручники і посадили в її автомобіль Land Rover Discovery.

Жінку відвезли в лісосмугу поруч з селом Вороньки Бориспільського району Київської області. Нелюди повели Олену вглиб лісу і почали її бити по голові та тулубу. В результаті сильних ударів, жінка померла на місці.

Після вбивства вони забрали всі цінні речі Олени і сівши в її автомобіль поїхали з місця злочину.