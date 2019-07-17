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Вбивство Кирила Тлявова: у розслідуванні несподіваний поворот

STYLERЖиття    17.07.2019 - 16:28
Вбивство Кирила Тлявова: у розслідуванні несподіваний поворот
Вбивство Кирила Тлявова (Колаж РБК-Україна)

Стало відомо ім'я третього підозрюваного у вбивстві дитини у Переяслав-Хмельницькому

У розслідуванні вбивства п'ятирічного Кирила Тлявова, якого підстрелили п'яні поліцейські в Переяслав-Хмельницькому 31 травня, з'явилися нові несподівані деталі. Про це розповів директор Держбюро розслідувань Роман Труба під час брифінгу.

Він повідомив, що у справі про вбивство Кирила Тлявова з'явився третій обвинувачений.

"Зараз у цій справі вже троє підозрюваних. Тільки що висунули підозру третій особі, яка також була присутня при стрільбі і також стріляла", - розповів Роман Труба і додав, що слідчі ДБР на даний момент встановили всіх причетних до вбивства дитини.

"Нами встановлені всі особи, які перебували там під час хуліганської стрільби. Там було чотири людини. 2 співробітника правоохоронних органів, 2 цивільних. Одному з них зараз і висунули підозру. Він повнолітній", - додав глава ДБР.

Як повідомляє видання OBOZREVATEL з посиланням на власні джерела, ім'я третьої особи, якій оголосили підозру – це Дмитро Кривошея. Саме він разом з поліцейськими Володимиром Петровцом та Іваном Приходько знаходився в той день на дачі. Разом вони пили алкоголь і влаштували стрілянину по мішенях. Четвертим був 15-річний син Володимира Петровца Станіслав. На даний момент підліток проходить по справі як свідок.

Петровець і Приходько були взяті під варту на 60 діб і цей термін закінчується 30 липня. Під час засідання суду адвокати підозрюваних повідомили, що був і третій фігурант, який робив постріли, але йому підозру оголосили тільки зараз. До недавнього часу він теж проходив по справі свідком.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли про те, що поліцейські намагалися "зам'яти" справу про вбивство дитини в Переяслав-Хмельницькому.

А також розповідали про те, що адвокати поліцейських, які вистрілили в дитини, намагалися змінити запобіжний захід.

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