Вбивство через гнилі помідори: під Миколаєвом стався резонансний інцидент

У Миколаївській області фермер посварився з жителем села, який хотів у нього безкоштовно взяти помідори, але той відмовив. Чоловік почав погрожувати фермеру, але пішов, а ввечері інцидент продовжився в барі, де син фермера завдав смертельний удар односельцю. Про це йдеться в сюжеті "ТСН".

Все почалося з того, що житель села Павло домовився з фермером про те, що він безкоштовно забере у нього неліквідні помідори. Коли він прийшов на поле, то йому не сподобалися помідори фермера, і він хотів нарвати інших з грядки, але фермер йому відмовив.

За словами фермера, після відмови Павло почав вести себе агресивно і погрожував фермеру розправою. Крім того, житель села дістав ніж. Після цього у ситуацію втрутилися свідки інциденту, які і разборонили чоловіків.

Під Миколаєвом чоловіка позбавили життя через помідори (відео: YouTube/ТСН)

Але на цьому інцидент не був вичерпаний. У місцевому барі між сином фермера і незадоволеним жителем села сталася бійка, в результаті якої, чоловік загинув. При цьому сім'я загиблого каже, що фермер спеціально прислав свого сина і він першим почав бійку.

Прес-офіцер ГУ НП в Миколаївській області Антоніна Лашта заявила, що 23-річний син фермера штовхнув чоловіка, той впав на землю і перестав подавати ознаки життя. Тіло загиблого направили на судмедекспертизу, яка покаже точну причину смерті.

При цьому в селі люди говорять, що син фермера завдав чоловікові удару по обличчю, від чого той впав і вже не встав. Його намагалися відкачати, але все було безуспішно

Варто зазначити, що за словами місцевих жителів, це була не перша бійка сина фермера, який завжди виходить безкарним. У даний момент син фермера знаходиться під арештом. Йому інкримінують нанесення тяжких тілесних ушкоджень.

Нагадаємо, що у Тернополі хлопець на камеру по-звірячому вбив чоловіка. При цьому кривавий інцидент хлопець знімав на відео.

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