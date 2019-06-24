Вбивство 9-річного Захара: дитина загинула через комп'ютер

У Києві виявили тіло 9-річного Захара Черевко. Брат вітчима заманив хлопчика на озеро Вирлиця, де завдав йому 30 ножових поранень, потім добив молотком, прив'язав до ніг камінь і викинув у воду. Нові подробиці повідомили у виданні "КП в Україні".

Чоловіка затримали ще до того, як знайшли тіло хлопчика. Бабуся Захара звернулася в поліцію, і співробітники правоохоронних органів негайно розпочали пошуки дитини.

В ході слідства з'ясувалося, що хлопчика зафіксували камери спостереження разом з 30-річним чоловіком, який виявився братом маминого співмешканця. При першій розмові з поліцією чоловік вів себе неадекватно і його забрали до поліційної дільниці. А після того, як тіло дитини знайшли рибалки, чоловік зізнався у скоєному.

Захара Черевко вбив дядько через комп'ютер (фото: facebook.com/KyivOperativ)

З'ясувалося, що 9-річний Захар жив з бабусею, а мама пішла жити до іншого чоловіка. У квартирі вони жили утрьох – мама Захара, її новий цивільний чоловік і брат чоловіка. Як повідомили сусіди, вони регулярно зловживали алкоголем і наркотиками.

Мама намагалася піклуватися про сина і навіть подарувала дитині комп'ютер. З'ясувалося, що брат цивільного чоловіка був проти цього подарунка, так як вважав цей комп'ютер своїм. Спочатку він закотив жінці скандал, а потім вирішив помститися дитині.

"22 червня підозрюваний прокинувся о четвертій ранку, випив пляшку горілки, потім знову заснув, потім знову прокинувся і пив. У четвертій вечора він випив чергову пляшку і пішов до будинку Захара. Хлопчик вийшов з дому близько восьмої вечора. Він сказав бабусі, що повинен щось запитати у перехожих і записати у свій блокнот", - розповіли в прес-службі столичної прокуратури.

Як пояснили в поліції, Захар не побоявся йти з дорослим, так як знав його. Чоловік покликав хлопчика купатися, а знаряддя вбивства приготував заздалегідь. На березі слідчі потім знайшли блокнотик хлопчика і його сорочку.

Крім того, з'ясувалося, що підозрюваний нібито в дитинстві лікувався від шизофренії і його можуть визнати неосудним, що дозволить йому уникнути суворого покарання.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що стали відомо подробиці про сім'ю 9-річного Захара Черевко.

А також ми розповідали, що суд заарештував підозрюваного у жорстокому вбивстві дитини в Києві.