Вбивство 13-річної дівчинки в Харкові: обвинувачену мати не посадять у в'язницю

Під Харковом сталося жахливе вбивство 13-річної Христини П'янової. Її мати виявили на дорозі в оголеному вигляді, в руці вона тримала пакет з відрізаною головою дочки. Після судового розгляду Тетяну П'янову визнали психічно хворою. За словами суддів, жінка страждає психічним захворюванням, яке не давало їй можливості усвідомлювати свої дії.

Таку інформацію у справі повідомив керівник прес-служби прокуратури Харківської області Дмитро Чубенко.

Зараз Тетяна П'янова утримується в СІЗО до закінчення строку на апеляційне оскарження – 30 днів, після чого її передадуть в психіатричну лікарню з суворим режимом.

"За результатами попереднього розслідування даних про причетність інших осіб до цього злочину не встановлено", – повідомив Чубенко.

Відзначимо, що в момент інциденту Тетяна П'янова не перебувала під впливом алкоголю і наркотичних речовин. Ні дитина, ні мати не були на жодному обліку. Крім того, в поліцію не надходило жодної заяви за фактом сімейного насильства.

Нагадаємо, що Тетяну П'янову затримала поліція, коли вона оголена йшла по трасі до Харкова з відрізаною головою своєї 13-річної дочки Христини. Вона завдала своїй дочці 20 ножових поранень. Сусіди казали, що ніколи особливих дивацтв з боку Тетяни не спостерігали. Вони не раз уточнювали, що вона дуже любила свою єдину дочку.

Як ми раніше писали, сусіди сім'ї розповіли про поведінку Тетяни П'янової.