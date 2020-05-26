ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Вбивство дівчинки в Харкові: дитина отримала удари різними ножами

STYLERЖиття    26.05.2020 - 10:04
Вбивство дівчинки в Харкові: дитина отримала удари різними ножами
Вбивство у Харкові Христини П'янової (колаж РБК-Україна)

Дитині завдали смертельні ножові поранення

Під Харковом сталося страшне вбивство 13-річної Христини П'янової. Її матір Тетяну затримали оголену на дорозі з пакетом, в якому була голова дочки. Зараз вона головна підозрювана у жахливому вбивстві власної дитини. Як виявилося, Христина загинула від ножових поранень, яких було всього 70. 25 ударів завдали по голові дівчинки, а 50 по тулубу. Про це розповів поліцейський в ефірі програми "Говорить Україна".

Також у передачі повідомили, що Тетяна П'янова дуже ревнувала свою доньку до батька, який залишив сім'ю давно і не жив з ними.

Зараз 38-річна Тетяна П'янова знаходиться в СІЗО і очікує психологічну експертизу. При затриманні вона поводила себе неадекватно, кидалася на поліцейських і говорила, що її дочку звати не Христина, а Єва. Рідні жінки повідомляють, що вони помічали дивацтва з боку родички вже давно.

Тетяні обрали запобіжний захід — її на два місяці відправили у слідчий ізолятор, хоча захист просив для неї домашнього арешту.

Зазначимо, що у поліції кажуть, що в момент інциденту Тетяна П'янова не перебувала під впливом алкоголю і наркотичних речовин. Ні дитина, ні мати не були на жодному обліку. Крім того, в поліцію не надходило жодної заяви за фактом сімейного насильства.

Читайте також, як з'явилися моторошні подробиці про матір дитини. Сусіди сім'ї розповіли про дивацтва жінки.

Як ми раніше писали, Тетяна П'янова залишається головною підозрюваною у вбивстві 13-річної дочки Христини.

Читайте нас в Google News та підписуйтесь

Автор: Марія Бойко

Теги Новини України преступления
Lite
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся