Вбивство дівчинки в Харкові: дитина отримала удари різними ножами

Вбивство у Харкові Христини П'янової (колаж РБК-Україна)

Дитині завдали смертельні ножові поранення

Під Харковом сталося страшне вбивство 13-річної Христини П'янової. Її матір Тетяну затримали оголену на дорозі з пакетом, в якому була голова дочки. Зараз вона головна підозрювана у жахливому вбивстві власної дитини. Як виявилося, Христина загинула від ножових поранень, яких було всього 70. 25 ударів завдали по голові дівчинки, а 50 по тулубу. Про це розповів поліцейський в ефірі програми "Говорить Україна".

Також у передачі повідомили, що Тетяна П'янова дуже ревнувала свою доньку до батька, який залишив сім'ю давно і не жив з ними.

Зараз 38-річна Тетяна П'янова знаходиться в СІЗО і очікує психологічну експертизу. При затриманні вона поводила себе неадекватно, кидалася на поліцейських і говорила, що її дочку звати не Христина, а Єва. Рідні жінки повідомляють, що вони помічали дивацтва з боку родички вже давно.

Тетяні обрали запобіжний захід — її на два місяці відправили у слідчий ізолятор, хоча захист просив для неї домашнього арешту.

Зазначимо, що у поліції кажуть, що в момент інциденту Тетяна П'янова не перебувала під впливом алкоголю і наркотичних речовин. Ні дитина, ні мати не були на жодному обліку. Крім того, в поліцію не надходило жодної заяви за фактом сімейного насильства.

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Як ми раніше писали, Тетяна П'янова залишається головною підозрюваною у вбивстві 13-річної дочки Христини.

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Автор: Марія Бойко