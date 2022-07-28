Вбиває ракові клітини: які сорти цибулі ефективні для профілактики онкології

За словами дієтолога і виконавчого директора компанії зі здорового харчування Excellent Health Choice Удуак Фамуйіва, кількість кверцетину, що міститься в цибулі, дуже велика в порівнянні з іншими продуктами.

"Головне, що робить лук, це те, що він допомагає запобігти розвитку раку, особливо через кверцетин. Це одне з основних речовин, що містяться в цибулі в більшому процентному співвідношенні в порівнянні з іншими харчовими речовинами", - говорить вона.

Згідно з рядом досліджень, цибуля пригнічує ріст пухлин і мутацію клітин, значно знижує ризик колоректального раку.

Крім того, згідно з медичним сайтом webmed.com, кверцетин, що міститься в цибулі, має антиоксидантну і протизапальну дію, що може допомогти зменшити набряк, вбити ракові клітини, контролювати рівень цукру в крові та допомогти запобігти серцевим захворюванням.

Крім цибулі, кверцетин також міститься в червоному вині, зеленому чаї, яблуках і ягодах.

Які сорти цибулі краще захищають від раку

Також науковці з'ясували, що деякі сорти цибулі вважаються ефективніше за інші в плані антиракової профілактики.

В дослідженні фахівців з Корнельського університету (США) говориться, що сорти гострої ріпчастої, жовтої ріпчастої, червоної цибулі, цибулі-шалот володіють великою кількістю протиракових сполук і більш ефективно запобігають зростанню деяких ракових клітин.

Вчені вивчали ракові клітини, оброблені екстрактами з десяти сортів цибулі та цибулі-шалоту, які володіли найбільшою користю завдяки високому вмісту фенолів - це органічна сполука має сильний захист від проліферації клітин раку печінки та товстої кишки.

Споживання флавоноїдів пов'язане зі зниженням ризику ряду захворювань, а цибуля, особливо більш гострі сорти, є одним з найбагатших джерел цих сполук в раціоні людини.