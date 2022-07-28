RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Вбиває ракові клітини: які сорти цибулі ефективні для профілактики онкології

Фото: цибуля має антиракові властивості (freepik.com)
Автор: Володимир Костирін

Лук володіє великою кількістю речовини кверцетин, антиоксиданту з протизапальними властивостями, що допомагає запобігти ризику розвитку онкологічних захворювань. Такі корисні властивості цибуля зберігає і в сирому, і в приготованому вигляді.

Про це передає PUNCH HealthWise.

За словами дієтолога і виконавчого директора компанії зі здорового харчування Excellent Health Choice Удуак Фамуйіва, кількість кверцетину, що міститься в цибулі, дуже велика в порівнянні з іншими продуктами.

"Головне, що робить лук, це те, що він допомагає запобігти розвитку раку, особливо через кверцетин. Це одне з основних речовин, що містяться в цибулі в більшому процентному співвідношенні в порівнянні з іншими харчовими речовинами", - говорить вона.

Згідно з рядом досліджень, цибуля пригнічує ріст пухлин і мутацію клітин, значно знижує ризик колоректального раку.

Крім того, згідно з медичним сайтом webmed.com, кверцетин, що міститься в цибулі, має антиоксидантну і протизапальну дію, що може допомогти зменшити набряк, вбити ракові клітини, контролювати рівень цукру в крові та допомогти запобігти серцевим захворюванням.

Крім цибулі, кверцетин також міститься в червоному вині, зеленому чаї, яблуках і ягодах.

Які сорти цибулі краще захищають від раку

Також науковці з'ясували, що деякі сорти цибулі вважаються ефективніше за інші в плані антиракової профілактики.

В дослідженні фахівців з Корнельського університету (США) говориться, що сорти гострої ріпчастої, жовтої ріпчастої, червоної цибулі, цибулі-шалот володіють великою кількістю протиракових сполук і більш ефективно запобігають зростанню деяких ракових клітин.

Вчені вивчали ракові клітини, оброблені екстрактами з десяти сортів цибулі та цибулі-шалоту, які володіли найбільшою користю завдяки високому вмісту фенолів - це органічна сполука має сильний захист від проліферації клітин раку печінки та товстої кишки.

Споживання флавоноїдів пов'язане зі зниженням ризику ряду захворювань, а цибуля, особливо більш гострі сорти, є одним з найбагатших джерел цих сполук в раціоні людини.

Нагадаємо, раніше вчені розповіли про напої, які підвищують ризик захворіти на рак на 90%.

Додамо також, перед цим дослідники назвали овочі, які збільшують ризик раку стравоходу удвічі.

Читайте РБК-Україна в Google News
овощЗдорова їжаПоради дієтолога