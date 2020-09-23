Вбили при зачинених дверях: нові подробиці страшної трагедії в аптеці Одеси

Вбивство аптекаря в Одесі (колаж: РБК-Україна)

В Одесі жорстоко розправилися з дівчиною-фармацевтом в аптеці

У поліції розповіли подробиці жорстокого вбивства дівчини-фармацевта в Одесі. Трагедія розігралася в ніч на середу, 23 вересня, в приміщенні. Але при цьому вхідні двері в аптеку в нічний час зачинені.

Попередньо, співробітниця аптеки загинула від ножових поранень. Сталося це на вулиці Академіка Корольова, 33, в Київському районі Одеси. У поліції не виключають, що до злочину причетний хтось з колишніх працівників аптеки, пишуть "Факти".

Правоохоронці уточнюють, що цілодобова аптека в нічний час закривається, і ліки відпускаються виключно через маленьке віконце.

"Вбили її в приміщенні аптеки. Тому можна припустити, що зловмисник міг зайти з іншого входу - з боку під'їзду (аптека знаходиться на першому поверсі 5-поверхового житлового будинку). Очевидно, вбивця був добре обізнаний про всі нюанси роботи працівників закладу. Не виключено, що сам зловмисник або навідник - хтось із колишніх працівників аптеки", - розповіло джерело з правоохоронних органів.

Крім того, з'ясувалося, що загибла була зовсім молодою дівчиною - близько 21-22 років. Зараз у місті введений план "Перехоплення".

У поліції розповіли подробиці нічного вбивства в аптеці Одеси (відео: УСИ)

Нагадаємо, що у поліції розповіли про жорстоке вбивство дівчини-фармацевта в аптеці Одеси.

Раніше ми писали, що з'ясувалися несподівані обставини загибелі двох пацієнтів з коронавірусом в лікарні Києва. Вони протягом двох днів вистрибнули з вікна.