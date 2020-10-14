Як уберегтися від COVID-19 під час виборів: МОЗ дало рекомендації

Голосування (фото: РБК-Україна)

МОЗ порадило декілька способів захисту від коронавірусу

Міністерство охорони здоров'я України надало рекомендації, як захистити себе від коронавірусної інфекції на виборчих дільницях під час місцевих виборів, які пройдуть в наступну неділю, 25 жовтня.

В першу чергу, щоб убезпечити себе від COVID-19 перед тим як зайти в приміщення, в якому буде проходити голосування, необхідно одягти захисну маску.

На вході потрібно також обробити руки антисептиком. Крім того, не потрібно забувати про безпечну дистанцію в 1,5 метра між іншими людьми. МОЗ також радить не брати з собою дітей до приміщення для голосування.

Також потрібно заздалегідь взяти з собою свою ручку, щоб не торкатися до тієї, яка буде лежати у кабінці для голосування.

Як уберегтися від коронавірусу під час голосування (відео: YouTube)

Нагадаємо, у Центрі громадського здоров'я розповіли, що грип і COVID-19 одночасно можуть призвести до смерті. Фахівці дали рекомендації про те, як убезпечити себе в період пандемії і сезонних застуд.

Раніше експерти розповіли, як відрізнити кашель при коронавірусу та застуді в перші дні появи симптомів. Багато медики впевнені, що на початку хвороби можна визначити, якого роду кашель.

Якщо у вас сухий і "гавкучий" кашель - це швидше за все COVID-19. Якщо ж при кашлі у вас виділяється мокрота і слиз - це ознаки звичайної застуди.