"У работников не было шансов". Воспоминания родных о парнях, погибших на "Новой почте" (фото)

"У них не было шансов добежать до укрытия"

Известно, что Россия выпустила ракету С-300 с Белгородской области. С такого короткого расстояния они достигают цели за 40 секунд, и сбить их очень сложно.

Терминалы "Новой почты" обычно закрываются, когда раздается сигнал воздушной тревоги. В ту ночь в грузовом терминале работало 33 человека, говорят в компании.

"Укрытие расположено у входа - до него 20 метров, полторы минуты быстрым шагом, а если человек работает в конце терминала - минуты четыре. Впрочем, прилет произошел за секунды до объявления тревоги. К сожалению, у работников не было шансов добежать до укрытия", - объясняют в "НП".

Что известно о погибших на "Новой почте"

Во время ракетного удара погибли:

Александр Темников, 31 год

Дмитрий Герасичкин, 30 лет

Артем Акопов, 21 год

Александр Бижанов, 22 года

Владислав Панков, 28 лет

Алексей Ермола, 23 года

23-летний Алексей учился в Харьковском национальном университете радиоэлектроники. Он должен был стать разработчиком компьютерных игр. К слову, гимназию, которую окончил Алексей, россияне также разбили во время авиаударов.

Преподаватель парня Сергей Шейко говорит, что у него были хорошие способности к работе с музыкой. Алексей устроился на "Новую почту", чтобы самостоятельно оплачивать обучение на магистратуре, поскольку работу по специальности было сложно найти.

Увидев фото в новостях, Шейко сразу узнал своего студента.

"Жутко удалять этот контакт… В этот момент как будто окончательно прощаешься с человеком", - говорит он.

Фото, которое появлялось у Шейка на телефоне, когда ему звонил Алексей (фото: bbc.com)

30-летний Дмитрий Герасичкин за три недели до ракетного удара стал отцом. У него родился сын Роман. Для родителей Дмитрий был единственным сыном

"У него было много друзей, он умел найти общий язык со всеми. Был простым человеком, любил жизнь, всегда на позитиве. Никогда в жизни даже мухи не обидел. Был очень честным и справедливым", - говорит двоюродный брат Герасичкина.

"Новая почта" обязалась ежемесячно выплачивать по 10 тысяч гривен ребенку Дмитрия, а также предоставить ему грант на обучение в сумме 12 500 долларов.

22-летний Алексей Бижанов учился в Харьковском авиационном институте. Его родители разведены, сын жил с мамой. Его тетя говорит, что Алексей был для нее главной поддержкой в жизни.

"Он тоже поддерживал ее во всем. Если возникали трудности, говорил - не переживай, мы все преодолеем, мы переживем, это всегда помогало им выстоять", - говорит Валентина Васильевна.

На похороны Алексея пришла все село в Харьковской области, откуда он родом. Его тетя рассказывает, что с тех пор мать каждый день приходит на могилу сына.

Алексей Бижанов был единственным сыном в семье (фото: bbc.com)

Среди погибших были также 28-летний Владислав Панков и Артем Акопов. Он стал самой молодой жертвой атаки - Артему всего 21 год.

У 31-летнего Александра Темникова осталась сестра и гражданская жена.