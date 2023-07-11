Люди ждут по 15 часов. В ГПСУ объяснили, почему на границе с Польшей огромные очереди

Люди стоят на границе по 15 часов

По словам Кравченко, она провела на пограничном пункте "Краковец" 12,5 часа. Ее путешествие на рейсовом автобусе превратилось в ад.

"12,5 часа на пункте пропуска. Половина людей пропустили стыковочные рейсы и самолеты (хоть и закладывали 10 часов). Провела определенные подсчеты по обработке и пропуску, а вы может мне разъясните, где баг. Пока могу сказать, что самая ужасная поездка в моей жизни произошла", - написала она на своей странице в Facebook.

В комментариях многие украинцы поделились своими, такими же печальными историями о пересечении границы с Украиной. Люди говорят, что пришлось ждать по 10-12-15 часов, опаздывать на поезда и самолеты.

Что говорят в ГПСУ

В Государственной пограничной службе объяснили в комментарии для Hromadske, что причина таких задержек - "из-за увеличения пассажиропотока в летний период".

"В отдельные дни часы напротив разных пунктов пропуска количество желающих одномоментно пересечь границу может быть достаточно высоким, что и приводит к очередям", - сказал пресс-секретарь Госпогранслужбы Андрей Демченко.

В ГПСУ также посоветовали украинцам отслеживать состояние загруженности по пунктам пропуска на выезд из Украины на украинских ресурсах, а для въезда - на ресурсах сопредельных стран.

По словам офицера пресс-службы Западного регионального управления ГПСУ Александры Кучковской, самые большие очереди наблюдаются в выходные.

Она рекомендует отслеживать состояние загруженности пунктов пропуска на страницах Западного регионального управления в Facebook и на информационных ресурсах Пограничной стражи Республика Польша.

Начальник отделения инспекторов пограничной службы "Краковец" Сергей Веретельник сообщил, что самые большие скопления автотранспорта наблюдаются перед выходными - четверг, пятница, суббота. А вот в воскресенье и понедельник - большое скопление машин в направлении въезда в Украину.

Самые маленькие очереди на выезд на пункте пропуска бывают в понедельник и вторник, а на въезд в Украину - во вторник и среду.

Есть нюансы и относительно путешествий на рейсовых автобусах. С учетом расписания отправлений с вокзалов, большинство автобусов прибывает к границе во второй половине дня и в первой половине ночи. И, соответственно, на пропускных пунктах их одновременно оказывается много.

Сейчас автобусов стало еще больше и в ГПСУ объясняют, что это связано с отпускным сезоном и каникулами у детей - люди едут на отдых организованными группами.

Водители чаще выбирают пункты пропуска "Краковец" и "Шегини", хотя очереди из автобусов могут наблюдаться в "Раве-Русской" и "Грушеве".

А пешеходов пропускают только на "Шегини" - там очереди обычно бывают по выходным дням и перехода границу может ожидать до 100 человек. В будние дни очередей обычно нет.