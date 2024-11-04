"У меня всегда будет чисто и я не буду кричать на ребенка". Топ-5 фраз, о которых родители точно сожалеют

Мои дети будут питаться правильно

Да, будут есть овощи, фрукты, никаких чипсов и фастфуда. И где-то в уголке тихонько смеется мать троих детей. Потому что в реальности один ребенок не ест фрукты, второй - большинство овощей, а на выходных всех троих хочется покормить пиццей, потому что это просто и быстро.

Родители ощущают огромное давление со стороны общества по теме правильного питания. Кто именно определяет это "правильно" - не всегда понятно.

Конечно, кормить детей сбалансированной, питательной пищей - это очень хорошо. Но отказаться от пиццы, наггетсов или кока-кола полностью у вас точно не получится.

Я не позволю ребенку так вести себя на людях

Такую фразу часто можно услышать от человека где-то в людном месте - кафе, транспорт, магазин или даже парк. И так говорят те, у кого еще не появились дети. Потому что осуждать родителей легко, как и обещать себе, что ваш ребенок точно будет милым ангелочком.

И все это кончается, когда ребенок появляется и начинает показывать свой характер практически с рождения.

ТВ/смартфон не станет няней моему ребенку

Вы можете сколько угодно обещать это себе, другим, пытаться придерживаться своих убеждений по поводу телевизора или планшета. Но однажды ваше желание сходить спокойно в душ или посидеть хотя бы 10 минут в транспорте спокойно - победит.

Я не буду кричать на своего ребенка

Никто не посмеет накричать на младенца, и какое-то время вам будет даже казаться, что вы никогда не сможете накричать на своего ребенка. Пока не начнутся возрастные кризисы или ребенок не затопит ванную комнату водой. Смиритесь, это тоже судьба родителей.

В моем доме всегда будет чисто

О да! Не будет разбросанных игрушек и горы стирки. Не будет кубиков в кресле, разбросанной детской одежды и обуви, в ванной не будет уточек на всех полочках и всегда будет чистый пол.

Помните, как вы это говорили? И что вам хватило буквально одного дня, после того, как ваш новорожденный малыш появился дома. И эти дни с младенцем даже не сравнимы с разрушительной силой, которая появляется в доме, когда ребенок начинает ходить.