"У них не было боеприпасов, чтобы отбиваться". История украинского защитника, находящегося в плену больше года (фото)

"Меня зовут Гаркуша Алина. Я жена военнослужащего 501 батальона. 20 февраля моему мужу исполнилось 28 лет. Так получилось, что день рождения он провел в плену", - начинает рассказ женщина.

Ее муж Андрей служит в армии с 2017 года, однако о его работе Алина знает немного. По ее словам, муж всегда оберегал ее и маленького сына от рассказов, потому что не хотел, чтобы они волновались.

Андрей Гаркуша с женой Алиной и сыном Сашей (фото: личный архив)

Но Алина вспоминает, что на передовой ад начался не 24, а 16 февраля. Ее Андрей тогда находился возле Широкино в Донецкой области. Российские военные начали массово обстреливать позиции, но то, что начнется полномасштабное наступление, никто не понимал.

"Военные знают, что Широкино - это очень важная позиция с точки зрения стратегии. Они были одними из первых, кто встретил врага, кто держал там оборону. Батальон моего мужа последним вышел из Широкино", - рассказывает Алина.

20 марта 2022 года состоялся последний телефонный разговор

24 февраля 501 батальон, где служит Андрей, передислоцировали в Мариуполь. 28 февраля у них уже не было чем отбиваться, но они все равно пытались прорываться.

5 марта Алина получила от Андрея короткое сообщение со словами: "Жив, все хорошо. Если есть возможность, напиши, что там сын". 20 марта состоялся последний телефонный разговор, а 4 апреля 501 батальон почти полностью захватили в плен.

Алина Гаркуша на митинге об обмене 501 батальона (фото: личный архив)

"Я до конца не знаю, при каких обстоятельствах это произошло. Вышедшие оттуда не рассказывают, потому что для них болезненно это вспоминать. Я знаю, что они пытались идти на прорыв, но было нечем. У них не было боеприпасов, чтобы защищаться. И так получилось, что враг захватил в плен большинство батальона", - говорит жена защитника.

О том, что мужа захватили в плен, она узнала случайно. Знакомая написала, что на одном из российских телеграм-каналов появилось видео, где морпехов берут в плен. Мужа Алина не видела, но узнала собратьев. Поняла, что что-то не так.

Впоследствии один из собратьев подтвердил ее опасения.

"Когда я об этом узнала, у меня началась паника. Мне было очень страшно. Я не понимала, что нужно делать, чтобы мужчина вернулся живым. Почему-то в тот момент мне показалось, что все будет очень быстро и в течение двух недель мужчина вернется", - вспоминает пережитое Алина.

В конце апреля она увидела первое видео со своим мужем. Это был репортаж о военнопленных с подписью "Последний день на ДНР". Андрей не имел тяжелого ранения, единственное, что хромал на одну ногу, как показалось Алине.

"Я восприняла это как очень хороший знак, что он скоро вернется. Но, как оказалось, нет. Это был просто знак, что он жив", - говорит она.

Скриншот с видео (личный архив)

В конце августа женщине позвонили из Национального информационного бюро (НИБ) и сказали, что Андрей официально подтвержден Россией как военнопленный.

"Я думала, что это очень хорошо, что в первый обмен его должны вернуть. Но мы ждем уже год", - рассказывает жена.

Пережив столько надежд, Алина установила для себя психологический барьер. Она приняла решение, что даст свободу эмоциям только тогда, когда Андрей будет в Украине. По ее словам, так и для нее, и для сына будет лучше.

Андрей Гаркуша держит на руках маленького сына (фото: личный архив)

1,5-летнему Саше очень не хватает папы. В последний раз он видел его 5 декабря 2021 в 5 утра, когда отец ехал на защиту Широкиного. Алина говорит, что Саша тянулся к папе даже больше, чем к маме.

Военная часть незаконно прекратила семьи выплаты

Алина рассказывает, что российские телеграм-каналы писали, что 501 батальон сам сдался в плен. Вернувшиеся бойцы говорят, что этого не было.

"Военная часть решила выделиться и провела собственное расследование, по результатам которого прекратила предоставлять нам выплаты. Они считают, что это была добровольная сдача в плен и что на наших родных заведено уголовное производство в ГБР", - говорит Алина.

Жены морпехов обратились в ДБР. Они получили ответ, что такого уголовного производства нет, а значит, ДБР не расследует так дело.

"Выплаты нам прекратили незаконно. Сейчас военная часть полностью игнорирует нас. Они даже не приходят на судебные заседания. Даже следователи ДБР называют поведение командования странным. Это просто, чтобы не выплачивать деньги", - делится жена защитника.

Военная часть незаконно прекратила семьи пленника выплаты (фото: личный архив)

Несмотря на все бюрократические перипетии, она ждет своего героя в Украине и готова ехать к нему в любую минуту.

"Когда я впервые увидела Андрея на просторах одного из телеграм-каналов, я приобрела ему всю необходимую одежду и обувь. Сложила все в сумку и просто сезонно меняю вещи там. Для себя с сыном у меня тоже сложен чемодан.", - рассказывает Алина.

Она говорит, что только узнает, что мужа обменяли, позвонит папе, и они сразу поедут забрать Андрея домой.