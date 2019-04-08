Тисячі перейменувань: як пройшла декомунізація в Україні

Історія перетворилася в одну з інформаційних арен гібридної війни між Україною та Росією, і Росія використовує все, що говорить нібито про якусь спільність українців з росіянами собі на користь.

Про це заявив голова Українського інституту національної пам'яті Володимир В'ятрович на прес-конференції, присвяченої підсумкам декомунізації.

"Декомунізація в цьому контексті була надзвичайно важливою, бо позбавляла українську свідомість, публічний простір слідів панування тут комуністичного тоталітарного минулого. Насправді в результаті декомунізації, яка відбувалася протягом останніх чотирьох років, було зроблено багато", - сказав історик.

Він навів цифри по зміні назв в Україні в рамках декомунізації. Так, за його словами, за чотири роки було змінено 52 тисячі топонімів у населених пунктах, 987 населених пунктів було перейменовано.

"Крім того, понад 2,5 тисячі пам’ятників вождям комуністичного тоталітарного режиму було демонтовано. З них більшість – це пам’ятники Леніну", - навів дані Володимир В'ятрович.

Але навіть декомунізація не обмежилася тими чотирма законами, які були ухвалені чотири роки тому, нагадав історик.

Фото: Володимир В'ятрович (РБК-Україна)

"Ми пам’ятаємо про два інших важливих закони. Це закон про реабілітацію жертв політичних репресій, закон про ветеранів війни, за яким, зокрема, ветерани Української повстанської армії отримали статус учасників бойових дій. Але ми прекрасно розуміємо, що радянське минуле, комуністичне минуле, - це не єдине, що може використовуватися Росією в війні проти України", - підкреслив він.

В той же час Україна стала свідками того, як і глибша історія використовувалася Росією для того, аби мобілізувати своїх прихильників, аби протистояти Україні, сказав він.

"Мова йде про так звану "Новороссію", про історію Російської імперії кінця 18 і початку 19 століття. Всі ці рештки російського імперського минулого теж є основними маркерами, які дають можливість говорити про якийсь "єдиний народ", "одну країну", яку нібито варто було б відновити. Відповідно, логічним продовженням декомунізації має бути деколонізація. Ми маємо на увазі в першу чергу позбавлення від імперської спадщини, яка може бути використана для відновлення імперії", - підкреслив голова Українського інституту національної пам'яті.

Раніше Володимир В'ятрович розповів про декомунізацію та про те, що українці мають домагатися того, щоб злочини комунізму світ визнав геноцидом. Він розповів, як в Україні вшановують жертв Голодомору та торкнувся болючих тем українсько-єврейських та українсько-польських відносин.

Крім того, в одному з інтерв'ю В'ятрович розповів, що погубить Росію.