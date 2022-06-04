Тисячі бронежилетів, автівки та зброя. У Порошенка розповіли про 100 днів допомоги захисникам

Волонтер Юрій Бірюков оприлюднив звіт за 100 днів від початку широкомасштабного вторгнення російської армії в Україну.

Про це волонтер написав у Facebook .

За його словами, Фонд Порошенка спільно з ГО "Справа громад" та "Res_Publika. Брати по Зброї" вже передали захисникам на фронт 2 585 шоломів, 2 750 бронежилетів, 49 пікапів, 12 вантажівок, 3 броньовані автівки, 20 "Старлінків", 8 БПЛА AUTEL EVO II та 1 БПЛА POSEIDON, 79 генераторів, тисячі комплектів зимової та літньої форми, інше спорядження

Крім того, 7000 продуктових наборів передали вимушеним переселенцям та мешканцям деокупованих територій.

Він також подякував усім небайдужим українцям, які роблять свої внески у нашу спільну перемогу.

Загалом від початку широкомасштабного вторгнення 24 лютого структури Петра Порошенка передали допомоги на 300 млн грн. Волонтери ГО "Справа громад" і "Res_Publika. Брати по Зброї" також зібрали десятки мільйонів гривень для підтримки захисників України.

Наразі триває збір коштів на партію вантажівок Leyland DAF, на БПЛА H10 Poseidon Mk II та іншу техніку для українських підрозділів. Фонд Порошенка традиційно подвоює зібрану волонтерами суму.

"А ще ми чули про піар. Про те, що добро потрібно робити тихо і нікому нічого не казати. Про те, що важливіше – внесок пенсіонерки, яка бере 50 грн зі свого мізерного бюджету, ніж багатосот мільйонні виплати Петра Порошенка. Так от – бачите того, хто радить вам "творити добро тихо" – він ворог. Прямий і відкритий ворог, як і російський окупант. Про допомогу ТРЕБА розповідати, показуючи приклад і залучаючи інших до такої ж роботи", – переконаний Юрій Бірюков.

Загалом від початку широкомасштабного вторгнення 24 лютого структури Петра Порошенка передали допомоги на 300 млн грн. Волонтери ГО "Справа громад" і "Res_Publika. Брати по Зброї" також зібрали десятки мільйонів гривень для підтримки захисників України.

Наразі триває збір коштів на партію вантажівок Leyland DAF, на БПЛА H10 Poseidon Mk II та іншу техніку для українських підрозділів. Фонд Порошенка традиційно подвоює зібрану волонтерами суму.