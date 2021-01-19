ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Новини шоу-бізнесу
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті
Travel
Travel
Travel
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Точки зору

Тисячі бебі-боксів для новонароджених стоять на складі: що відбувається

Вівторок 19 січня 2021 17:40
Тисячі бебі-боксів для новонароджених стоять на складі: що відбувається
Тисячі бебі-боксів застрягли на складі постачальника (Фото: koda.gov.ua)
Автор: Анна Шиканова

На складах компанії, яка займається комплектуванням і розвезенням бебі-боксів (Пакунки малюка), застрягли кілька тисяч коробок з товарами для новонароджених.

Як пояснює компанія-постачальник, у них немає списку адрес, куди вони повинні доставити ці коробки й гальмує весь процес Міністерство соціальної політики. Про це в коментарі РБК-Україна представник компанії "Скай Трейд Україна" Олена Терещенко.

Саме ця фірма під контролем ООН (Управління Організації Об'єднаних Націй з обслуговування проєктів) займалася закупівлею і комплектуванням "пакунків малюка". Представник компанії запевняє, що бебі-бокси давно зібрані та зберігаються на складі.

"Всі товари зібрані й упаковані, ми прискорилися настільки, наскільки це можливо. Але зіткнулися з наступною складністю - Мінсоцполітики не передає нам список адрес для розвезення. Все готово, бокси ось вже тиждень, як стоять на складі, але везти їх просто нікуди", - повідомила Терещенко.

За її словами, на цей час готові до відвантаження 15 000 боксів (при середньостатистичній народжуваності 25 000 малюків в місяць). Бокси збираються зі швидкістю приблизно 1,5-2 тисячі штук на день.

"Комплектуються вони всі в Київській області, а розвозяться по всій Україні. І зараз вони всі на складі Київської області. Але ми готові розвозити по всій країні вже зараз", - зазначила представник ТОВ "Скай Трейд Україна".

Компанія очікує від Мінсоцполітики список адрес для доставлення і необхідну кількість.

"Бебі-боксів закуплено приблизно на 2 місяці (при середньостатистичної народжуваності 25000 в місяць). Тобто максимум в кінці лютого вже має відбутися новий тендер. Поки що все йде до того, що в березні бокси просто знову закінчаться...", - прогнозує Терещенко.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що у Міністерстві соціальної політики дали відповідь, чому бебі-бокси не видають.

А також розповідали про те, чому в січні почали затримувати "дитячі гроші" та інші виплати.

Читайте РБК-Україна в Google News

Новини України Життя пакет малышаМіністерство соціальної політики

Lite
On Top
Продовжуючи переглядати RBC.UA Ви підтверджуєте, що ознайомилися з Політикою конфіденційності Правилами користування сайтом і згодні з використанням файлів cookie. Ознайомитися
Погоджуюся