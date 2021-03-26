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Важкий період: Степанов розповів, скільки ще буде тривати спалах COVID-19

Автор: Людмила Жукова

Спалах коронавірусу і разом з ним важкий період для України триватиме до середини квітня.

Такий прогноз щодо нинішньої ситуації в країні озвучив міністр охорони здоров'я Максим Степанов в ефірі ток-шоу "Право на владу".

Міністр повідомив про 100% впевненість в своїх словах.

"Думаю, у нас буде такий важкий період до середини квітня – 100%", – сказав він.

Степанов нагадав, що на цей час в жовтій зоні карантину в Україні знаходиться тільки Херсонська область, інші регіони – в "помаранчевій" або "червоної".

За словами міністра, найбільше завантажені ліжка в Києві. Там цей показник становить 80%.

Він зазначив, що ситуація в Івано-Франківській, Чернівецькій та Закарпатській областях вже стабілізувалася: спостерігається зменшення кількості госпіталізацій хворих, завдяки карантинним обмеженням.

"Івано-Франківську область ми вже через деякий час за показниками переведемо на" жовтий "рівень епідбезпеки", - повідомив Степанов.

Антирекорд за весь час пандемії

За 25 березня Міністерство охорони здоров'я України підтвердило 18 132 нових COVID-випадку в країні. Найбільше нових заражень в Одеській, Дніпропетровській і Львівській областях. Це найбільша кількість за весь час пандемії.

Як ми писали раніше, американський підприємець і громадський діяч Білл Гейтс озвучив свій прогноз з приводу завершення пандемії коронавіруса у світі.

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Новини України Максим Степанов
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