Важкий період: Степанов розповів, скільки ще буде тривати спалах COVID-19

Міністр повідомив про 100% впевненість в своїх словах.

"Думаю, у нас буде такий важкий період до середини квітня – 100%", – сказав він.

Степанов нагадав, що на цей час в жовтій зоні карантину в Україні знаходиться тільки Херсонська область, інші регіони – в "помаранчевій" або "червоної".

За словами міністра, найбільше завантажені ліжка в Києві. Там цей показник становить 80%.

Він зазначив, що ситуація в Івано-Франківській, Чернівецькій та Закарпатській областях вже стабілізувалася: спостерігається зменшення кількості госпіталізацій хворих, завдяки карантинним обмеженням.

"Івано-Франківську область ми вже через деякий час за показниками переведемо на" жовтий "рівень епідбезпеки", - повідомив Степанов.

Антирекорд за весь час пандемії

За 25 березня Міністерство охорони здоров'я України підтвердило 18 132 нових COVID-випадку в країні. Найбільше нових заражень в Одеській, Дніпропетровській і Львівській областях. Це найбільша кількість за весь час пандемії.