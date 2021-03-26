Тяжелый период: Степанов рассказал, сколько еще будет длиться вспышка COVID-19

Министр сообщил о 100% уверенности в своих словах.

"Думаю, у нас будет такой тяжелый период до середины апреля – 100%", – сказал он.

Степанов напомнил, что на данный момент в "желтой" зоне карантина в Украине находится только Херсонская область, остальные регионы – в "оранжевой" или "красной".

По словам министра, больше всего загружены койки в Киеве. Там этот показатель составляет 80%.

Он отметил, что ситуация в Ивано-Франковской, Черновицкой и Закарпатской областях уже стабилизировалась: наблюдается уменьшение количества госпитализаций больных, в благодаря карантинным ограничениям.

"Ивано-Франковскую область мы уже через некоторое время по показателям переведем на" желтый "уровень эпидбезопасности", - сообщил Степанов.

Антирекорд за все время пандемии

За 25 марта Министерство здравоохранения Украины подтвердило 18 132 новых COVID-случая в стране. Больше всего новых заражений в Одесской, Днепропетровской и Львовской областях. Это самое большое число за все время пандемии.