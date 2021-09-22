RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

Важкі метали та хімія: у Хмельницькому сміттєзвалище сильно забруднює воду в озері (фото)

Автор: Тетяна Самарук

У Хмельницькому в одному із озер виявили низку забруднюючих речовин. Зокрема, поверхневі води забруднені через сміттєзвалище.

Про це йдеться в повідомленні Держекоінспекції у Telegram-каналі.

Так, на минулому тижні спеціалісти Держекоінспекції обстежили струмок без назви, який протікає паралельно полігону твердих побутових відходів у Хмельницькому, та озера в мікрорайоні Озерна.

Що знайшли у воді

Внаслідок перевірки вони виявили у відібраних пробах води важкі метали, а вміст хімічного споживання кисню перевищено у 66 разів.

Згідно із результатами обстеження води, зафіксовані:

  • важкі метали – нікель, свинець, марганець, мідь, хром, цинк;
  • перевищення майже удвічі по сухому залишку, який характеризує загальну забрудненість води різними домішками;
  • перевищення завислих речовин та хімічного споживання кисню, останній – в 66 разів.

Забруднена вода у водоймі в Хмельницькому (t.me/deionline/102)

Як пише "Депо Хмельницький", природоохоронці кажуть, величина хімічного споживання кисню – важлива гігієнічна характеристика води. Збільшення цього значення у воді, як правило, - наслідок забруднення води побутовими стоками.

Зокрема, від вмісту кисню у водоймі залежить життя водних організмів, що використовують кисень для дихання, інтенсивність процесів окиснення та розкладання органічних решток, самоочищення водойми. В такому випадку можна говорити про те, що кисню в даній водоймі практично немає.

Раніше ми повідомляли, що у Дніпрі озеро з черепахами перетворилось на болото. Він цього місцеві жителі б'ють на сполох.

Також повідомлялося, що у Києві на будівництві скандального ТРЦ з'явилося "озеро", де плавають качки.

Читайте РБК-Україна в Google News
вода