Важка втрата: під Донецьком загинув боєць ЗСУ

30 квітня в районі населеного пункту Мар'їнка Донецької області від кулі снайпера загинув боєць ВСУ. Про бойові втрати повідомила прес-службі 24 ОМБр імені короля Данила в соціальній мережі Facebook.

У повідомленні зазначено: "30.04.19 в результаті поразки ворожим снайпером, загинув наш побратим - Куцик Володимир, 1968 року народження, житель села Стоянов, Радехівського району Львівської області".

Наголошується, що солдат знаходився на спостережному посту опорного пункту взводу одного з підрозділів бригади та виконував бойове завдання. При зміні Володимиром позиції бойовики відкрили вогонь з російської снайперської гвинтівки калібру 12,7 мм і завдали нашому захиснику поранення несумісні з життям.

Під Донецьком загинув боєць ВСУ: (фото: facebook.com/24th.brigade)

Користувачі тут же почали висловлювати слова вдячності хороброму бійцю, а також не забували про співчуття близьким:

Горе, велике горе - чути таку звістку. Вічна і світла пам'ять герою!

Не віриться, що в наше село вже не повернеться живим...

Родині - щире співчуття! Вкрай важко змиритися, тримайтеся!

Будемо сумувати за тобою...

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