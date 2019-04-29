Спасибі за захист: молодий боєць ЗСУ пішов на фронт слідом за братом

Боєць ЗСУ пішов на війну слідом за братом (ілюстративне фото: flickr.com/ministryofdefenceua)

Військовий ЗСУ в 18 років став на захист України

Військовий ЗСУ Сергій, якому зараз 21 рік, пішов в армію, коли йому ще було 18 років. Після мобілізації свого старшого брата, хлопець сказав мамі, що піде за ним. Про це молодий чоловік розповів на відео, яке опубліковано в групі фонду "Повернись живим".

Хлопець із міста Стрий, яке знаходиться у Львівській області. За його слова, він вирішив піти в армію, коли йому було лише 16 років. Після того, як його старшого брата забрали, він сказав матері, що теж піде служити.

Він закінчив училище він відправився в армію. При цьому його мама була проти цього, але в підсумку підтримала сина.

Боєць ЗСУ пішов на війну слідом за братом (відео: facebook.com/pg/backandalive)

Він розповів, що про війну всі вже забули. Він зазначив, що воює за Україну. За його словами, український народ повинен об'єднатися і перестати думати тільки за себе. Українці повинні почати думати про спільну мету.

Користувачі мережі також прокоментували слова солдата.

Герой наш! Ніхто вас не забув і не забуде. Ви ризикуєте дорогим, своїм життям, заради України, нас. Ви свої молоді роки витрачаєте на війні, вибачте нас. Низький вам уклін, нашим захисникам. Божої благодаті вам, нашим хоробрим воїнам. Подяка вашим батькам за таких вихованих дітей;

Хай Бог тебе оберігає і захищає. Нехай твої батьки дочекаються тебе;

Не забули і ніколи не забудемо! Спасибі за захист!

Не забули вас, душа болить кожен день. Люди просто звикли жити з війною і їм стало байдуже;

Спасибі за мужність і зрілість душі;

Нехай Бог боронить тебе;

Моє сонечко, про вас ніхто не забуває. У церквах моляться за вас. Завдяки вам ми можемо Великдень зустрічати в тиші і спокої.

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