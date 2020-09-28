Тяга до солодкого може говорити про серйозні хвороби: коли потрібно бігти до лікаря

Іноді тяга до солодкого говорить не просто про любов до шоколадок і тортів, а про серйозні захворювання, про які людина навіть не підозрює. Лікарі визначили п'ять головних причин, по яких любов до продуктів, що містять цукор, може бути результатом хвороб. Визначивши ту причину, яка змушує вас їсти солодке, можна зберегти не тільки фігуру, але і здоров'я. Про це пише "ТСН".

1. Порушення кровопостачання. Організму може не вистачати глюкози через порушення кровопостачання. Якщо головний біль ви легко знімаєте цукеркою – це ваш випадок. Зверніться до терапевта або відразу до невролога, усуньте причину, і солодощі перестануть вабити з кожної вітрини.

2. Недолік хрому. Дефіцит цього елементу може призвести до порушення рівня глюкози та, як наслідок, викликати необхідність в його поповненні коштом солодощів. При цьому вчені стверджують, що надлишок цукру вимиває цей корисний мінерал з організму. Щоб перервати це порочне коло, налягайте на продукти, багаті хромом – на рибу, печінку, брокколі, буряк. Додавайте у страви пивні дріжджі. Варто пам'ятати, що надлишок хрому теж шкодить організму.

3. Недолік магнію. Для заповнення його нестачі краще замість солодощів їжте зелень, капусту, авокадо, горіхи, насіння, морську рибу. Пийте мінеральну воду з високим вмістом магнію. Основним симптомом дефіциту магнію є головний біль, втома та слабкість. Якщо ви знайшли ці симптоми у себе – зверніться до лікаря.

4. Інсулінорезистентність. Інсулін – гормон, який виробляється підшлунковою залозою і відповідає за рівень цукру в крові. Коли глюкози в крові стає багато, інсулін допомагає доставити її в клітини для вироблення організмом енергії. Інсулінорезистентність – це такий стан, коли інсулін виробляється, однак глюкоза в клітини проникнути не може, оскільки стають стійкими до його дії. З часом це призводить до того, що підшлункова виявляється не в змозі виробляти інсулін в такій кількості, щоб все-таки доставити глюкозу в клітини. В результаті вони відчувають енергетичний голод, який організм вимагає заповнити — і швидкі вуглеводи, вони ж солодощі, найкращий для нього варіант. Ця причина може говорити про високий ризик захворіти на цукровий діабет другого типу.

5. Психологічна залежність. У разі, якщо перші чотири причини — не ваш випадок, у вас, швидше за все, психологічна залежність від цукру. Щоб від неї позбутися потрібно визначити основні джерела цукру у вашому раціоні та зменшувати їх кількість (наприклад, замість 3-х ложок цукру кладіть 2 і т. д.). Щоб побороти звичку, потрібно знайти їй заміну – їжте більше фруктів і у вас все вийде!

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