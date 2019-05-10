Я твоя мама, не треба: у Миколаєві чоловік викинув з балкона власну матір

У Миколаєві сталася страшна трагедія – чоловік викинув з балкона 7-го поверху власну матір. Сусіди чули, як вона просила його цього не робити, пишуть "Новости N".

Інцидент стався в четвер увечері, 9 травня, на Центральному проспекті в Миколаєві. Близько 10 години вечора сусіди, які перебували у дворі, почули сварку, яка відбувалася на 7 поверсі будинку. Після криків на балкон вийшли дві людини, і очевидці чули жіночий голос, який повторював: "Синочок, я твоя мама, не треба...".

Після цього свідки події підійшли ближче до будинку і побачили жінку, яка повисла на перилах балкону, а чоловік намагався відірвати її руки від перил. Йому це вдалося, і жінка полетіла вниз.

На місце події негайно викликали поліцію і швидку медичну допомогу, проте лікарі допомогти постраждалій вже не змогли – вона померла на місці від отриманих травм.

Поліція затримала сина загиблої, Спартака, який перебував у стані сильного алкогольного сп'яніння. Він вже був раніше судимий.

Чоловік викинув з балкона власну матір (novosti-n.org)

З'ясувалося, що Спартак був справжнім прокляттям для всього будинку. Сусіди розповіли, що він постійно влаштовував п'яні дебоші, бив рідну матір, свою співмешканку, погрожував сусідам, перевертав сміттєві баки у дворі і нападав на перехожих.

На бешкетника постійно скаржилися і практично щотижня його забирали патрульні в Центральний райвідділ, але через кілька годин знову випускали.

Коли сусіди сказали поліції, що "він рано чи пізно вб'є кого-небудь", в поліції відповіли: "Коли вб'є, тоді й приходьте".

У Миколаєві син викинув з балкона власну матір (YouTube/Новини-N)

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