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Творческая команда "Мавки" посетит "Блогер Кемп" от Фонда Ахметова

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Понедельник 07 августа 2023 16:26
Творческая команда "Мавки" посетит "Блогер Кемп" от Фонда Ахметова Творческая команда "Мавки" посетит "Блогер Кемп" от Фонда Ахметова (фото: пресс-служба)
Автор: Илона Свиридова

Продолжается летняя смена "Блогер Кэмп" от Фонда Рината Ахметова для детей, пострадавших от войны в Украине. 7 и 8 августа детей посетит Ярослав Войцешек, сценарист всемирно известного украинского анимационного фильма "Мавка. Лесная песня" производства студии Animagrad FILM.UA Group.

Об этом сообщает пресс-служба фонда.

"Мавка" является кассовым украинским фильмом и анимационным фильмом в национальном прокате за всю историю Независимости. Его купили до показа 80 стран мира, включая страны Европы, Южной Америки, США, Ближнего Востока, а также Канаду, Австралию, Новую Зеландию и т.д.

Ребята будут участвовать в интерактивном двухдневном мастер-классе по теме "Как придумать собственный фильм", который разработал и проведет для них Ярослав. Сценарист в простой и доступной форме расскажет об основах драматургии, поиске идей для создания сюжета, вместе с участниками разберет яркие примеры сценарного мастерства.

Такие занятия не только увлекают и дарят приятные эмоции, но могут вдохновить ребенка на новое хобби или даже выбор будущей профессии.

Каждое изменение "Блогер Кемп" от Фонда Рината Ахметова - отдых, оздоровление, полезные практические занятия и работа с психологом над преодолением травм войны. С детьми взаимодействует команда Фонда и профессионалы медиаотрасли, которые помогают овладеть навыками блоггера и узнать больше о творческих специальностях.

К тому же в программу смены входят занятия на свежем воздухе, игры и развлечения. Все это позволяет детям отвлечься от пережитого во время войны, найти новых друзей и получить положительный опыт, который надолго останется в памяти.

Участие в проекте "Ринат Ахметов - Детям. Мирный отдых детям Украины" принимают дети в возрасте от 8 до 14 лет, многие пережившие из-за войны.

Среди них - дети, которые были депортированы в Россию и вернулись в Украину; те, кто потерял родителей в результате войны; дети из приемных семей, ДБСТ, на попечении и усыновленные; дети, живущие в зонах активных боевых действий и пострадавшие в результате боевых действий.

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