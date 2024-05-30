Как самолечение животных помогло человечеству выжить: удивительные факты

На Суматре ученые недавно стали свидетелями невероятного поведения дикого орангутанга. Животное получило ранение на лице, видимо, после драки с другим самцом и само залечило свои раны. Орангутанг жевал листья лианы - растения, которое человекообразные обезьяны обычно не едят.

Как обезьяна залечила свои раны и какие медицинские практики люди позаимствовали у животных, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на The Conversation.

Животные занимаются самолечением

В течение нескольких дней орангутанг жевал листву, а сок осторожно наносил на рану. Затем покрывал ее пастой из пережеванной лианы. Рана зажила, остался слабый шрам. Выбранное им растение обладает антибактериальными и антиоксидантными свойствами, снимает боль, лихорадку, кровотечения и воспаление.

Об этой невероятной истории рассказали в СМИ, а ученые в своей исследовательской статье заявили, что это "первый документированный случай активного лечения ран диким животным" биологически активным растением. Это открытие предоставит новое представление о происхождении лечения ран людьми.

По словам исследователя Стэндфордского университета Адриенна Майора, такое поведение орангутанга ему показалось знакомым. Он как историк древней науки, исследующий то, что греки и римляне знали о растениях и животных, вспомнил подобные случаи в очерках Аристотеля, Плиния Старшего, Элиана и других натуралистов античности.

Чрезвычайное количество рассказов от древних до средневековых времен описывает самолечение разными животными. Животные использовали растения для лечения болезней, отпугивания паразитов, нейтрализации ядов и заживления.

Орангутанг вылечил себя травами (фото: nature.com)

Как человечество позаимствовало опыт животных

Термин зоофармакогнозия - знание о медицине животных, был изобретен в 1987 году. Но, как отметил римский историк природы Плиний 2000 лет назад, многие животные совершили медицинские открытия, полезные для человека.

Действительно, большое количество лекарственных растений, используемых в современных лекарствах, было впервые открыто коренными народами и прошлыми культурами, которые наблюдали, как животные используют растения, и подражали им.

Некоторые из древнейших письменных примеров самолечения животных содержатся в "Истории животных" Аристотеля четвертого века до н.э., например хорошо известная привычка собак есть траву, когда болеют, вероятно, для очищения и дегельминтизации.

Аристотель также отметил, что после зимней спячки медведи ищут дикий чеснок как первую еду. Он богат витамином С, железом и магнием, полезными питательными веществами после долгого зимнего сна. Латинское название отражает это народное верование: Allium ursinum переводится как "медвежья лилия", а общее название во многих других языках касается медведей.

Плиний объяснил, как использование дикой душицы, также известной как дикий орегано, для лечения ранений от стрел возникло во время наблюдения за ранеными оленями, которые пасутся на траве.

Аристотель и Диоскорид приписывали открытие диким козам. Вергилий, Цицерон, Плутарх, Солин, Цельс и Гален утверждали, что диктания обладает способностью изгонять наконечник стрелы и закрывать рану. Среди многих известных фитохимических свойств диктании есть антисептические, противовоспалительные и коагуляционные эффекты.

Согласно Плинию, олени также знали противоядие от токсичных растений: дикие артишоки. Листья снимают тошноту и спазмы в желудке и защищают печень. Чтобы вылечиться от укусов пауков, писал Плиний, олени ели крабов, выброшенных на берег, и больные козы делали то же самое. Примечательно, что раковины краба содержат хитозан, повышающий иммунную систему.

Когда слоны случайно проглотили хамелеонов, спрятанных на зеленых листьях, они съели оливковые листья, естественный антибиотик для борьбы с сальмонеллой, которую размножают ящерицы.

Плиний сказал, что вороны едят хамелеонов, но затем проглатывают лавровый лист, чтобы противостоять токсичности ящериц. Антибактериальный лавровый лист облегчает диарею и желудочно-кишечные расстройства. Плиний отметил, что дрозды, куропатки, сойки и голуби также едят лавровый лист при проблемах с пищеварением.

Говорят, что ласки мотались в вечнозеленом растении рута, чтобы противостоять ранам и укусам змей. Свежая рута ядовита. Его медицинское значение неясно, но высушенное растение входит в состав многих традиционных народных лекарств.

Ласточки собирают другое токсичное растение, чистотел, чтобы сделать припарку для глаз своим птенцам. Змеи, выходящие из зимней спячки, трут глаза о фенхель. Луковицы фенхеля содержат соединения, способствующие восстановлению тканей и иммунитету.

По словам естествоиспытателя Элиана, жившего в третьем веке до нашей эры, египтяне почерпнули много своих медицинских знаний от мудрости животных. Элиан описал, как слоны лечили раны от копий цветами оливы и растительным маслом. Он также вспомнил, как аисты, куропатки и горлицы раздавливают листья душицы и накладывают пасту на раны.

Изучение средств лечения животных продолжалось в средние века. Пример из английского сборника зооведения XII века, Абердинского бестиария, рассказывает о том, как медведи покрывали язвы коровяком. Народная медицина назначает это цветущее растение для успокоения боли и заживления ожогов и ран благодаря своим противовоспалительным химическим веществам.

В рукописи Ибн аль-Дурайхима 14 века "Полезность животных" сообщается, что глотанные лечат глаза птенцов куркумой, другим противовоспалительным средством. Он также отметил, что дикие козы жуют и прикладывают к ранам мох сфагнум, как суматранский орангутанг делал это с лианой. Повязки из сфагнума нейтрализуют бактерии и борются с инфекцией.

Что дала нам природа

Конечно, эти досовременные наблюдения были народными знаниями, а не официальной наукой. Но истории демонстрируют длительное наблюдение и подражание самолечению разных видов животных биоактивными растениями.

Подобно тому, как традиционная коренная этноботаника сегодня ведет к созданию спасительного лекарства, научное тестирование древних и средневековых утверждений может привести к открытиям новых терапевтических растений.

Самолечение животных стало быстро развивающейся научной дисциплиной. Наблюдатели сообщают о наблюдениях за животными, от птиц и крыс до дикобразов и шимпанзе, которые намеренно используют впечатляющий репертуар лекарственных веществ.

Одно удивительное наблюдение состоит в том, что зяблики и воробьи собирают окурки. Никотин убивает клещей в птичьих гнездах. Некоторые ветеринары даже позволяют больным собакам, лошадям и другим домашним животным выбирать собственные рецепты, нюхая разные ботанические соединения.

Загадки остаются. Никто не знает, как животные чувствуют, какие растения лечат болезни, заживляют раны, отпугивают паразитов или иным образом укрепляют здоровье.

Намеренно ли они реагируют на определенные кризисы здоровья? И как передаются их знания? Мы знаем только, что мы, люди, тысячелетиями изучали секреты лечения, наблюдая за самолечением животных.