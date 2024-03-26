Животное или шутка? Кто такие гимнуры и почему почти никто о них не знает

Кто такие гимнуры

Гимнуры - подсемейство насекомоядных млекопитающих семейства ежовых ряда ежообразных.

В единственном числе название животного звучит как "гимнура" от официального названия Echinosorex gymnura (Большая гимнура). На английском этих существ называют "moonrat", что дословно переводится как "лунная крыса".

Учитывая это и "в народе" могут встречаться разные названия: гимнур, гимнура, крысоеж, лунная крыса и т.д.

В целом же это животное не имеет колючек и внешне более похоже на крысу или землеройку.

Гимнуры могут иметь разный окрас (фото: en.wikipedia.org)

Внешний вид

Крысоежа можно легко узнать по форме тела, заостренной мордочке, коротким лапам и хвосту. В длину, без учета хвоста, он может достигать 40-45 сантиметров (почти как среднестатистический кот).

Шерсть вокруг глаз может быть темной (иногда образуя маску). На голове и передней части тела - чаще всего белой или кремово-белой (иногда может иметь рыжеватый или темноватый оттенок), задняя часть тела и хвост - преимущественно темные (серые, коричневые или черные).

В то же время встречаются особи других оттенков, а также совсем белые.

Текстура меха этого животного - лохматая, с мягким подшерстком и грубым наружным мехом. Хвост - относительно длинный (до 50% длины тела), чешуйчатый и темный (светлее к кончику).

Интересно, что это животное обладает сильным аммиачным запахом, который, вероятно, помогает отпугивать хищников.

Эти животные представлены в некоторых музеях (фото: en.wikipedia.org)

Где живут

Гимнуры ведут в основном ночной наземный образ жизни. Днем они чаще всего прячутся в полых бревнах, среди корней деревьев или в заброшенных норах.

Считается, что впервые лунная крыса была описана сэром Стемфордом Раффлзом в 1822 году.

Эти наземные млекопитающие живут в основном в субтропических и тропических лесах, заболоченных местах, иногда - в мангровых лесах.

Встречаются во многих частях материковой и островной Восточной и Юго-Восточной Азии - на юге Мьянмы, в южном Таиланде, на полуострове Малайзия, на островах Суматра и Борнео и т.д.

Согласно данным исследователей, раньше встретить этих животных можно было также в некоторых частях Европы и Африки.

Где можно встретить гимнуров (фото: en.wikipedia.org)

Чем питаются

Гимнуры предпочитают мягкие почвы, корни деревьев или опавших листьев, где легче выкапывать различных беспозвоночных (дождевых червей, личинок насекомых и т.п.), которые составляют основу их рациона.

Известно также, что они могут употреблять в пищу:

мелких позвоночных (амфибий, рептилий и даже грызунов)

фрукты

грибы

Продолжительность жизни этих животных - около пяти лет.