Ти тварюка та провокатор: в аеропорту "Бориспіль" пасажир влаштував дебош

В аеропорту "Бориспіль" співробітники прикордонної служби затримали українця, який будував бешкет з матюками та погрозами. Він прибув в Україну з Мінська, а виявилося, що його давно вже розшукують за крадіжку.

Як повідомили прикордонники, інцидент стався вранці у п'ятницю, 23 жовтня. Пасажир прибув рейсом з Мінська і під час перевірчих заходів інспектор прикордонної служби зафіксував спрацювання бази даних правоохоронних органів. Виявилося, що цього громадянина України вже давно розшукувала поліція за вчинення крадіжки. Відео інциденту розмістили на сторінці Державної прикордонної служби України в YouTube.

"Громадянина України затримали прикордонники Окремого контрольно-пропускного пункту "Київ" у столичному аеропорту. Інцидент стався у пункті пропуску "Бориспіль", - йдеться в повідомленні.

Чоловікові повідомили про рішення затримати його до з'ясування всіх обставин, а він у відповідь спробував чинити опір співробітникам прикордонної служби. У службовому приміщенні він влаштував натуральний бешкет, кидався на прикордонників, нецензурно лаявся та погрожував.

Зрештою прикордонники змогли втихомирити бешкетника і надіти йому на руки наручники. Прикордонники склали відповідні документи, а потім передали злочинця співробітникам Національної поліції.

В аеропорту "Бориспіль" пасажир влаштував бешкет

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