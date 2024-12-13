"Здесь весело и можно играть": Фонд Ахметова провел новогоднюю акцию для детей-переселенцев из Мариуполя в Днепре

Уже 24 года подряд Новогодняя акция "Ринат Ахметов - Детям" показывает: чудесам и радости есть место даже в самые темные времена. На днях команда Фонда приехала в Днепр, чтобы подарить праздничное настроение детям, которые ранее жили в Мариуполе.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на пресс-службу фонда.

Яркое действо развернулось в общежитии, одном из тех, что создавались в Днепре по инициативе #ЯМаріупольЖитло - Фонд Рината Ахметова является партнером этого проекта. Там проживает очень много детей, в считанные минуты просторный холл наполнился музыкой, шумом и весельем.

"Это только начало: аналогичные праздники пройдут и в других учреждениях по всей Украине: детских домах семейного типа, в центрах "ЯМариуполь" и т.д.", - подчеркивает Михаил Катеринчак, менеджер проектов Фонда Рината Ахметова.

Мальчики и девочки знакомились со сказочными персонажами, отгадывали загадки, соревновались в конкурсах и радовались маленьким сюрпризам.

"Я сама когда-то вела новогодние праздники, так что для меня это приятные воспоминания. Я рада, что у наших детей тоже есть такие полезные и веселые мероприятия. Они помогают высвободить эмоции, а не сдерживать их в себе", - рассказывает одна из мам.

И добавляет, что для малышей это важнее, чем может показаться, ведь пережитые события оставили глубокие травмы, которые будут напоминать о себе долго.

"Мы танцевали, пели, играли в снежки из бумаги, веселились и подарки получали. Мне больше всего понравилось бросаться снежками. А вообще я Новогодние праздники люблю, потому что там весело, можно играть, дают игрушки и сладости", - делится впечатлениями маленькая Николь.

Новогодняя акция является частью масштабной программы "Ринат Ахметов - Детям", которая системно оказывает всестороннюю помощь детям Украины. Это - одно из приоритетных направлений помощи Фонда Рината Ахметова. За время работы Фонд Рината Ахметова поддержал более 5 млн детей.

Благодаря программе "Ринат Ахметов - Детям!" маленькие украинцы получают лечение, слуховые аппараты, проходят психологическую и физическую реабилитацию, а также имеют возможность развиваться и реализовать свои мечты.